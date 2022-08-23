Два найнесподіваніші предмети в дамській сумочці Єлизавети II

Королівський експерт розповів, навіщо Її Величність завжди носить із собою складаний ножик і кросворд.

Єлизавета II майже не з'являється на публіці без сумочки, а її співробітники точно знають, що цей аксесуар вона використовує для таємних сигналів. Наприклад, якщо королева кладе сумку на підлогу, це означає, що розмова зі співрозмовником їй неприємна, і вона хоче, щоб фрейліни допомогли її завершити. А коли монарх накидає сумочку на ліву руку — це явна ознака того, що їй дуже нудно.

Оскільки королева майже не розлучається з важливим аксесуаром, багатьох шанувальників Її Величності хвилює питання, що цінного вона з собою носить. Нещодавно відомий королівський експерт Філ Дампіра, автор книги під назвою "Що в сумочці Королеви й інші королівські секрети") пролив світло на цю загадку. За його словами, королева завжди кладе в сумочку складаний ніж і паперовий кросворд. Про це пише видання The Mirror.

Як стверджує Філ, ножик нагадує королеві про ті дні, коли вона була дівчиною-скаутом, а кросворд потрібен на той випадок, якщо вона нудьгує на одному з формальних заходів.

Як відомо, раніше королева завжди носила із собою частування для улюблених коргі, які супроводжували її всюди. Також, за словами Дампіра, Єлизавета II іноді бере із собою улюблений тост із джемом, щоб перекусити, і невелику фотокамеру, оскільки захоплюється фотографією.

Часом Її Величність носить у сумочці окуляри, м'ятні льодяники, авторучку та металеву косметичку — подарунок нині покійного принца Філіпа. А ще іноді бере із собою "талісмани на удачу" — мініатюрні фігурки собак і коней, а також сімейні фотографії.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, якому фастфуду віддають перевагу члени королівської родини. Так, наприклад, Єлизавета II не проти часом побалувати себе "шкідливою" їжею. Її Величність обирає традиційний британський фастфуд Fish and Chips — смажені рибні палички з картоплею фрі. Їх вона й замовляє в закусочній неподалік від її шотландського маєтку. Принц Чарльз може іноді з'їсти шматочок піци "Маргарити", а його сини — принц Вільям і принц Гаррі — люблять страви з ресторанів швидкого харчування Nando's, які спеціалізуються на фастфуді з курки.