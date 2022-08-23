Виктория Бекхэм представила первую коллекцию одежды plus size (видео)

Виктория не раз подвергалась критике за то, что создает одежду только для худых и стройных моделей.

48-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм, которая сейчас развивает модный бренд собственного имени, после долгих лет критики все же сдалась и объявила о запуске линии одежды для женщин с пышними формами, сообщает The New York Post.

На своей странице в соцсети Instagram она представила новое платье из линейки VB Body.

"Разработанный из нашего фирменного компактного трикотажа, VB Body мягко моделирует и подчеркивает фигуру… В этом сезоне мы видим повышенный интерес к повседневным вещам, включая детали с фестонами, новый квадратный вырез и боди с открытой спиной", – написала дизайнер, добавив, что линия доступна в размерах от XS до XXL.

На опубликованном Викторией видео модель plus size Шарифа Джей демонстрирует наряды стоимостью $990 – изумрудно-зеленое платье на одно плечо, розовое платье, а также белый укороченный топ и подходящую юбку.

[ + – ] Модель plus size Шарифа Джей представляет одежду для женщин с пышными формами

Ранее бренд Виктории постоянно критиковали за то, что она шьет вещи исключительно на "болезненно худых" моделей, а сама Виктория уже много лет пропагандирует ограничения в еде ради сохранения идеальных параметров. Поэтому инициатива Бекхэм расширить линейку размеров была встречена на ура.

"Давно пора", "Наконец-то! Вы прислушались к нашим отзывам и использовали пышные модели для своей кампании", "Ура!!! Наконец-то VB модели всех размеров, молодцы. Наконец-то модель другого размера!" – пишут в комментариях.

[ + – ] А вот как выглядят такие же платья на более привычных Виктории моделях

В 2018 году миссис Бекхэм вызвала серьезные дискуссии по поводу своего здоровья после того, как появилась в рекламной кампании очков. Пользователи пришли к выводу, что ее худоба чрезмерна.

"Из-за этого изображения моя и без того крошечная дочь думает, что ей нужно меньше есть","Я даже не заметила очки. Модель была в центре внимания. Болезненная худоба! Бекхэм должно быть стыдно пропагандировать расстройства пищевого поведения", – возмущались тогда в соцсетях. Отметим, что вес Вики – около 49 кг при росте 163 см.

По словам источников, Бекхэм "чрезвычайно гордится своей новой коллекцией".

Не так давно Виктория, которая в 2001 году признавалась, что страдает расстройством пищевого поведения, в интервью журналу Grazia сказала, что идея быть слишком худой является "старомодной":

"Это старомодное отношение – желание быть по-настоящему худой. Я думаю, что женщины сегодня хотят выглядеть здоровыми и соблазнительными. Они хотят иметь грудь и попу".

Она также отметила, что чем пышнее женщина, тем лучше выглядят ее платья VB Body.

Напомним, недавно Виктория и ее дочь Харпер примерили одинаковые платья.