Вікторія Бекхем представила першу колекцію одягу plus size (відео)

Вікторію неодноразово критикували за те, що вона створює одяг лише для худих і струнких моделей.

48-річна дружина футболіста Девіда Бекхема та колишня учасниця групи Spice Girls Вікторія Бекхем, яка зараз розвиває модний бренд власного імені, після довгих років критики все ж таки здалася й оголосила про запуск лінії одягу для жінок із пишними формами, повідомляє The New York Post.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram вона представила нову сукню з лінійки VB Body.

"Розроблена з нашого фірмового компактного трикотажу, VB Body м'яко моделює та підкреслює фігуру … Цього сезону ми бачимо підвищений інтерес до повсякденних речей, включаючи деталі з фестонами, новий квадратний виріз і боді з відкритою спиною", — написала дизайнерка, додавши, що лінія доступна в розмірах від XS до XXL.

На опублікованому Вікторією відео модель plus size Шарифа Джей демонструє вбрання вартістю $990 — смарагдово-зелену сукню на одне плече, рожеву сукню, а також білий укорочений топ і відповідну спідницю.

[ + – ] Модель plus size Шарифа Джей представляє одяг для жінок із пишними формами

Раніше бренд Вікторії постійно критикували за те, що вона шиє речі виключно на "хворобливо худих" моделей, а сама Вікторія вже багато років пропагує обмеження в їжі заради збереження ідеальних параметрів. Тому ініціативу Бекхем розширити лінійку розмірів зустріли на ура.

"Давно пора", "Нарешті! Ви прислухалися до наших відгуків і використали пишних моделей для своєї кампанії", "Ура!!! Нарешті у VB моделі всіх розмірів, молодці. Нарешті модель іншого розміру!" — пишуть у коментарях.

[ + – ] А ось який вигляд мають такі ж сукні на звичних для Вікторії моделях

У 2018 році місіс Бекхем викликала серйозні дискусії щодо свого здоров'я після того, як з'явилася в рекламній кампанії окулярів. Користувачі дійшли висновку, що її худорлявість надмірна.

"Через це зображення моя й без того крихітна дочка думає, що їй потрібно менше їсти", "Я навіть не помітила окуляри. Модель була в центрі уваги. Хвороблива худорлявість! Бекхем має бути соромно пропагувати розлади харчової поведінки", — обурювалися тоді в соцмережах. Зазначимо, що вага Вікі — близько 49 кг при зрості 163 см.

За словами джерел, Бекхем "надзвичайно пишається своєю новою колекцією".

Нещодавно Вікторія, яка у 2001 році зізналася, що страждає на розлад харчової поведінки, в інтерв'ю журналу Grazia сказала, що ідея бути занадто худою є "старомодною".

"Це старомодне ставлення бажання бути по-справжньому худим. Я думаю, що жінки сьогодні хочуть мати здоровий і спокусливий вигляд. Вони хочуть мати груди та попу".

Вона також зазначила, що чим пишніша жінка, тим кращий вигляд мають її сукні VB Body.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія та її дочка Гарпер приміряли однакові сукні.