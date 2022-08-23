Настоящий королевский бисквит. Рецепт торта от Камиллы Паркер-Боулз
Супруга принца Чарльза умеет готовить любимый десерт королевы Виктории.
У 74-летней супруги принца Чарльза герцогини Корнуольской много талантов. Несколько лет подряд она организовывает книжные чтения в домах престарелых. Во время мероприятия участники читают стихи, прежде чем приступить к чаю с пирожными.
На одном из таких чтений Камилла Паркер-Боулз поделилась собственным рецептом торта, который обожала королева Виктория. Такой десерт отлично дополнит уютный вечер в кругу друзей и близких, а потому его обязательно стоит приготовить. Рецепт торта опубликовало издание Town and Country.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 110 г просеянной пшеничной муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 110 г мягкого маргарина или сливочного масла комнатной температуры
- 110 г сахарной пудры
- 2 больших яйца
- 2-3 капли чистой ванильной эссенции
Для начинки и декора:
- просеянная сахарная пудра для украшения верхнего коржа
- лимонный творог или варенье (также можно выбрать ягоды или другую начинку на ваш выбор)
- по желанию к начинке можно добавить взбитые сливки
Пошаговый рецепт:
- Разогрейте духовку до 170° C. Подготовьте две формы для коржей глубиной не менее 2,5 см и диаметром примерно 18 см. Слегка смажьте их сливочным маслом и постелите листы пергамента.
- В большую миску просейте муку и разрыхлитель, добавьте остальные ингредиенты, постепенно взбивая их электрическим венчиком до однородности.
- Если смесь слишком густая — не выскальзывает из деревянной ложки, когда стучишь ей по стенке миски, добавьте 1-2 чайные ложки теплой воды и снова взбейте массу.
- Разделите тесто на две части и поместите их в две подготовленные формы. Выровняйте и выпекайте коржи на средней полке духовки около 30 минут.
- Когда коржи будут готовы, оставьте их в формах примерно на 30 секунд, затем ослабьте края и переверните коржи на решетку для охлаждения. Снимите бумажную основу только тогда, когда коржи полностью остынут.
- Смажьте один из коржей любой начинкой, какая вам по душе — джемом со свежими сливками, нуттелой или любой другой начинкой по вашему выбору. Накройте вторым коржом, чтобы получился сэндвич.
- Верхний корж посыпьте сахарной пудрой.
- Приятного аппетита!
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