Справжній королівський бісквіт. Рецепт торта від Камілли Паркер-Боулз
Дружина принца Чарльза вміє готувати улюблений десерт королеви Вікторії.
У 74-річної дружини принца Чарльза герцогині Корнуольської багато талантів. Кілька років поспіль вона організовує книжкові читання в будинках для людей похилого віку. Під час заходу учасники читають вірші перед тим, як приступити до чаю з тістечками.
На одному з таких читань Камілла Паркер-Боулз поділилася своїм рецептом торта, який любила королева Вікторія. Такий десерт чудово доповнить затишний вечір у колі друзів і близьких, а тому його обов'язково варто приготувати. Рецепт торта опублікувало видання Town and Country.
Складові:
Для бісквіту:
- 110 г просіяного пшеничного борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 110 г м'якого маргарину чи вершкового масла кімнатної температури
- 110 г цукрової пудри
- 2 великі яйця
- 2-3 краплі чистої ванільної есенції
Для начинки й декору:
- просіяна цукрова пудра для прикраси верхнього коржа
- лимонний сир або варення (також можна вибрати ягоди або іншу начинку на ваш вибір)
- за бажанням до начинки можна додати збиті вершки
Покроковий рецепт:
- Розігрійте духовку до 170°C. Підготуйте дві форми для коржів глибиною не менше 2,5 см і діаметром приблизно 18 см. Злегка змастіть вершковим маслом і постеліть листи пергаменту.
- У велику миску просійте борошно та розпушувач, додайте решту інгредієнтів, поступово збиваючи їх електричним вінчиком до однорідності.
- Якщо суміш занадто густа — не вислизає з дерев'яної ложки, коли стукаєш нею по стінці миски, додайте 1-2 чайні ложки теплої води та знову збийте масу.
- Розділіть тісто на дві частини та помістіть їх у дві підготовлені форми. Вирівняйте й випікайте коржі на середній полиці духовки близько 30 хвилин.
- Коли коржі будуть готові, залиште їх у формах приблизно на 30 секунд, потім ослабте краї та переверніть коржі на решітку для охолодження. Зніміть паперову основу лише тоді, коли коржі повністю охолонуть.
- Змастіть один із коржів будь-якою начинкою, яка вам до душі — джемом зі свіжими вершками, нутелою або будь-якою іншою начинкою на ваш вибір. Накрийте другим коржем, щоб вийшов сендвіч.
- Верхній корж посипте цукровою пудрою.
- Смачного!
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