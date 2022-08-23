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Стиль життя

Справжній королівський бісквіт. Рецепт торта від Камілли Паркер-Боулз

рецепт, десерт
Фото: Clarence House/Instagram | У герцогині Корнуольської є свій особливий рецепт знаменитого десерту

Дружина принца Чарльза вміє готувати улюблений десерт королеви Вікторії.

У 74-річної дружини принца Чарльза герцогині Корнуольської багато талантів. Кілька років поспіль вона організовує книжкові читання в будинках для людей похилого віку. Під час заходу учасники читають вірші перед тим, як приступити до чаю з тістечками.

На одному з таких читань Камілла Паркер-Боулз поділилася своїм рецептом торта, який любила королева Вікторія. Такий десерт чудово доповнить затишний вечір у колі друзів і близьких, а тому його обов'язково варто приготувати. Рецепт торта опублікувало видання Town and Country.

Такий бісквіт любила сама королева Вікторія
Такий бісквіт любила сама королева Вікторія
Фото: Getty Images

Складові:

Для бісквіту:

  • 110 г просіяного пшеничного борошна
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • 110 г м'якого маргарину чи вершкового масла кімнатної температури
  • 110 г цукрової пудри
  • 2 великі яйця
  • 2-3 краплі чистої ванільної есенції

Для начинки й декору:

  • просіяна цукрова пудра для прикраси верхнього коржа
  • лимонний сир або варення (також можна вибрати ягоди або іншу начинку на ваш вибір)
  • за бажанням до начинки можна додати збиті вершки

Покроковий рецепт:

  • Розігрійте духовку до 170°C. Підготуйте дві форми для коржів глибиною не менше 2,5 см і діаметром приблизно 18 см. Злегка змастіть вершковим маслом і постеліть листи пергаменту.
  • У велику миску просійте борошно та розпушувач, додайте решту інгредієнтів, поступово збиваючи їх електричним вінчиком до однорідності.
  • Якщо суміш занадто густа — не вислизає з дерев'яної ложки, коли стукаєш нею по стінці миски, додайте 1-2 чайні ложки теплої води та знову збийте масу.
  • Розділіть тісто на дві частини та помістіть їх у дві підготовлені форми. Вирівняйте й випікайте коржі на середній полиці духовки близько 30 хвилин.
  • Коли коржі будуть готові, залиште їх у формах приблизно на 30 секунд, потім ослабте краї та переверніть коржі на решітку для охолодження. Зніміть паперову основу лише тоді, коли коржі повністю охолонуть.
  • Змастіть один із коржів будь-якою начинкою, яка вам до душі — джемом зі свіжими вершками, нутелою або будь-якою іншою начинкою на ваш вибір. Накрийте другим коржем, щоб вийшов сендвіч.
  • Верхній корж посипте цукровою пудрою.
  • Смачного!

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