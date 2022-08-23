Справжній королівський бісквіт. Рецепт торта від Камілли Паркер-Боулз

Дружина принца Чарльза вміє готувати улюблений десерт королеви Вікторії.

У 74-річної дружини принца Чарльза герцогині Корнуольської багато талантів. Кілька років поспіль вона організовує книжкові читання в будинках для людей похилого віку. Під час заходу учасники читають вірші перед тим, як приступити до чаю з тістечками.

На одному з таких читань Камілла Паркер-Боулз поділилася своїм рецептом торта, який любила королева Вікторія. Такий десерт чудово доповнить затишний вечір у колі друзів і близьких, а тому його обов'язково варто приготувати. Рецепт торта опублікувало видання Town and Country.

[ + – ] Такий бісквіт любила сама королева Вікторія Фото: Getty Images

Складові:

Для бісквіту:

110 г просіяного пшеничного борошна

1 чайна ложка розпушувача

110 г м'якого маргарину чи вершкового масла кімнатної температури

110 г цукрової пудри

2 великі яйця

2-3 краплі чистої ванільної есенції

Для начинки й декору:

просіяна цукрова пудра для прикраси верхнього коржа

лимонний сир або варення (також можна вибрати ягоди або іншу начинку на ваш вибір)

за бажанням до начинки можна додати збиті вершки

Покроковий рецепт:

Розігрійте духовку до 170°C. Підготуйте дві форми для коржів глибиною не менше 2,5 см і діаметром приблизно 18 см. Злегка змастіть вершковим маслом і постеліть листи пергаменту.

У велику миску просійте борошно та розпушувач, додайте решту інгредієнтів, поступово збиваючи їх електричним вінчиком до однорідності.

Якщо суміш занадто густа — не вислизає з дерев'яної ложки, коли стукаєш нею по стінці миски, додайте 1-2 чайні ложки теплої води та знову збийте масу.

Розділіть тісто на дві частини та помістіть їх у дві підготовлені форми. Вирівняйте й випікайте коржі на середній полиці духовки близько 30 хвилин.

Коли коржі будуть готові, залиште їх у формах приблизно на 30 секунд, потім ослабте краї та переверніть коржі на решітку для охолодження. Зніміть паперову основу лише тоді, коли коржі повністю охолонуть.

Змастіть один із коржів будь-якою начинкою, яка вам до душі — джемом зі свіжими вершками, нутелою або будь-якою іншою начинкою на ваш вибір. Накрийте другим коржем, щоб вийшов сендвіч.

Верхній корж посипте цукровою пудрою.

Смачного!

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