Селену Гомес заметили на свидании с таинственным незнакомцем (фото)

Личность спутника артистки установить не удалось.

30-летнюю американскую певицу Селену Гомес заметили на свидании с таинственным незнакомцем. Об этом пишет Daily Mail.

Одна из самых популярных персон Instagram прогулялась в Малибу с мужчиной, личность которого установить не удалось. Они вышли вместе из ресторана Nobu и направлялись к машине, когда пару "поймали" папарацци.

Для августовского свидания 30-летняя звезда сцены выбрала очень комфортный и стильный аутфит – белый свитер, джинсовую юбку миди и бежевые босоножки.

В качестве аксессуаров к романтическому образу Селена Гомес добавила черные солнцезащитные очки, массивные серьги, кремовое пальто и черный клатч. В руках певица держала пакетик с лого вышеупомянутого ресторана.

[ + – ] Селена Гомес на свидании с таинственным незнакомцем

Тем временем спутник американской звезды был одет в черную футболку, серые свободные шорты и кроссовки. К луку он добавил бейсболку и черные солнцезащитные очки.

Несколькими месяцами ранее артистка отмечала, что готова завершить музыкальную карьеру, если встретит свою идеальную вторую половинку.

Напомним, Селена Гомес организовала вечеринку в честь своего 30-летия, куда прибыла в невероятно нежном платье от Versace.

Также Фокус писал об идеальном маникюре для сентября 2022, который накануне продемонстрировала Селена Гомес.