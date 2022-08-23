Селену Гомес помітили на побаченні з таємничим незнайомцем (фото)

Особу супутника артистки встановити не вдалося.

30-річну американську співачку Селену Гомес помітили на побаченні з таємничим незнайомцем. Про це пише Daily Mail.

Одна з найпопулярніших персон Instagram прогулялася у Малібу з чоловіком, особу якого встановити не вдалося. Вони вийшли разом з ресторану Nobu та прямували до машини, коли пару "зловили" папараці.

Для серпневого побачення 30-річна зірка сцени обрала дуже комфортний та стильний аутфіт — білий светр, джинсову спідницю міді та бежеві босоніжки. Як аксесуари до романтичного образу Селена Гомес додала чорні сонцезахисні окуляри, масивні сережки, кремове пальто та чорний клатч. У руках співачка тримала пакетик з лого вищезгаданого ресторану.

[ + – ] Селена Гомес на побаченні з таємничим незнайомцем

Тим часом супутник американської зірки був одягнутий у чорну футболку, сірі вільні шорти та кросівки. До луку він додав бейсболку та чорні сонцезахисні окуляри.

Кількома місяцями раніше артистка зазначала, що готова завершити музичну кар'єру, якщо зустріне свою ідеальну другу половинку.

Нагадаємо, Селена Гомес організувала вечірку на честь свого 30-річчя, куди прибула у неймовірно ніжній сукні від Versace.

Також Фокус писав про ідеальний манікюр для вересня 2022, який напередодні продемонструвала Селена Гомес.