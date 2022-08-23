Исхудавшую Аллу Пугачеву заметили в компании Лаймы Вайкуле в Риге

Вайкуле появилась на публике с короткой прической и располневшей.

68-летняя советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле появилась на улицах Риги вместе со своей близкой подругой, 73-летней российской артисткой Аллой Пугачевой. Фото прогуливающихся знаменитостей облетели СМИ и Telegram-каналы, в том числе и "НеМалахов".

Обе певицы привлекли внимание окружающих. Лайма Вайкуле в желтом костюме, больше похожем на пижаму, удивила короткой стрижкой, а также тем, что заметно поправилась. Многие пришли к выводу, что информация о рецидиве рака у артистки – не беспочвенна, хотя сама Лайма это никак не комментирует.

А вот Пугачева наоборот выглядела заметно исхудавшей. Она пыталась остаться неузнанной в толпе, набросив на голову капюшон. Алла Борисовна выбрала для редкого выхода в свет платье темно-синего цвета с поясом, а к нему обула серебристые туфли и подобрала такого же цвета сумочку кросс-боди.

Пугачева с июля живет в Юрмале, недалеко от Вайкуле. Подруги приехали в Ригу на премьеру новой постановки Кирилла Серебренникова.

Максима Галкина рядом с артистками не было. Он сейчас на гастролях в Варшаве, причем на сцену юморист вышел в сине-голубом наряде, показав свою поддержку Украине, противостоящей российской агрессии.

Напомним, у Вайкуле недавно обнаружили рецидив рака груди на плановом обследовании артистки в США. Впервые онкологическое заболевание певице диагностировали в 1990-х. Благодаря операции и лечению в США, артистке удалось победить недуг, и долгие годы она жила в состоянии ремиссии. С того момента Лайма Вайкуле уехала из Соединенных Штатов, чтобы жить и работать в Латвии и России.

По информации СМИ, Вайкуле прошла курс химиотерапии и сильно ослабла. Именно поэтому Пугачова рядом с ней, чтобы поддержать ее в трудную минуту.