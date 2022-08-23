Схудлу Аллу Пугачову помітили в компанії Лайми Вайкуле в Ризі

Вайкуле з'явилася на публіці з короткою зачіскою і погладшала.

68-річна радянська та латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле з'явилася на вулицях Риги разом зі своєю близькою подругою, 73-річною російською артисткою Аллою Пугачовою. Фото знаменитостей, які прогулюються, облетіли ЗМІ та Telegram-канали, зокрема й "НеМалахов".

Обидві співачки привернули увагу навколишніх. Лайма Вайкуле в жовтому костюмі, більше схожому на піжаму, здивувала короткою стрижкою, а також тим, що помітно погладшала. Більшість дійшли висновку, що інформація про рецидив раку в артистки — не безпідставна, хоча сама Лайма це ніяк не коментує.

А ось Пугачова навпаки виглядала помітно схудлою. Вона намагалася залишитися невпізнаною в натовпі, накинувши на голову каптур. Алла Борисівна вибрала для рідкісного виходу у світ сукню темно-синього кольору з поясом, а до нього взула сріблясті туфлі та підібрала такого ж кольору сумочку кросс-боді.

Пугачова з липня живе у Юрмалі, неподалік від Вайкуле. Подруги приїхали до Риги на прем'єру нової постановки Кирила Серебреннікова.

Максима Галкіна поряд з артистками не було. Він зараз на гастролях у Варшаві, причому на сцену гуморист вийшов у синьо-блакитному вбранні, показавши свою підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії.

Нагадаємо, у Вайкуле нещодавно виявили рецидив раку грудей на плановому обстеженні артистки в США. Вперше онкологічне захворювання співачці діагностували у 1990-х. Завдяки операції та лікуванню в США, артистці вдалося перемогти недугу, і довгі роки вона жила у стані ремісії. З того моменту Лайма Вайкуле поїхала зі Сполучених Штатів, щоб жити та працювати у Латвії та Росії.

За інформацією ЗМІ, Вайкуле пройшла курс хіміотерапії та сильно ослабла. Саме тому Пугачова поруч із нею, щоб підтримати її у скрутну хвилину.