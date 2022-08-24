Копия мамы. Катя Осадчая показала старшего сына (фото)

Парень защищает Украину на IT-фронте.

38-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала старшего сына Илью своим подписчикам в Instagram.

Журналистка предстала со своим первенцем в желто-голубых футболках в честь Дня Государственного флага Украины.

"Мы сильная нация с крепким духом и freedom blue и energizing yellow тому еще одно подтверждение! С Днем Государственного флага Украины! 🇺🇦", — обратилась к украинцам Катя Осадчая.

Опережая вопрос о своем 19-летнем сыне, Осадчая ответила, что он не вступил в ряды ВСУ, однако изучает программирование и защищает Украину на этом фронте.

[ + – ] Катя Осадчая показала своего старшего сына

Подписчики украинской знаменитости заметили поразительное сходство звездной мамы и ее первенца.

"Очень похож на тебя, Катя", "Сын — копия мамы", "Две капли воды", — пишут поклонники журналистки.

До Юрия Горбунова Катя Осадчая была замужем за депутатом и бизнесменом Олегом Полищуком, от которого в сентябре 2002 родила сына Илью. Однако в 2004 году пара решила развестись.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 Фото: Katya Osadcha/Instagram

Отметим, что украинские телеперсоны поженились в 2017 году. Осадчая и Горбунов воспитывают двух сыновей – 4-летнего Ивана и Даниила, родившегося в августе 2021. Как известно, муж Кати Осадчей присутствовал на родах и перерезал пуповину своему второму сыну.

Напомним, Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сына от Юрия Горбунова.

Также Фокус писал о желании Кати Осадчей и Юрия Горбунова усыновить ребенка, потерявшего родителей в результате войны.