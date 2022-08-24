Копія мами. Катя Осадча показала старшого сина (фото)

Хлопець боронить Україну на IT-фронті.

38-річна українська телеведуча Катя Осадча показала старшого сина Іллю своїм підписникам в Instagram.

Журналістка постала зі своїм первістком у жовто-блакитних футболках в честь Дня Державного прапора України.

"Ми сильна нація з міцним духом і freedom blue та energizing yellow тому ще одне підтвердження! З Днем Державного прапора України! 🇺🇦", — звернулася до українців Катя Осадча.

Випереджаючи питання щодо свого 19-річного сина, Осадча відповіла, що він не вступив до лав ЗСУ, проте вивчає програмування та боронить Україну на цьому фронті.

[ + – ] Катя Осадча показала свого старшого сина

Підписники української знаменитості помітили разючу схожість зіркової мами та її первістка.

"Дуже схожий на тебе, Катю", "Син — копія мами", "Дві краплі води", — пишуть прихильники журналістки.

До Юрія Горбунова Катя Осадча була заміжня за депутатом та бізнесменом Олегом Поліщуком, від якого у вересні 2002 народила сина Іллю. Проте у 2004 році пара вирішила розлучитися.

[ + – ] Катя Осадча та Юрій Горбунов одружились у 2017 Фото: Katya Osadcha/Instagram

Зазначимо, що українські телеперсони одружилися у 2017 році. Осадча та Горбунов виховують двох синів — 4-річного Івана та Данила, який народився в серпні 2021 року. Як відомо, чоловік Каті Осадчої був присутній на пологах і перерізав пуповину своєму другому синові.

Нагадаємо, Катя Осадча вперше показала обличчя свого меншого сина від Юрія Горбунова.

Також Фокус писав про бажання Каті Осадчої та Юрія Горбунова всиновити дитину, котра втратила батьків внаслідок війни.