Резиденцию премьер-министра Британии в Лондоне украсили цветами флага Украины

Даунинг-стрит расцвел подсолнухами в честь Дня Независимости Украины.

В Лондоне в честь Дня Независимости Украины резиденцию премьер-министра Великобритании украсили сине-желтыми цветами. Флористы выбрали для арки на Даунинг-стрит, 10 самые яркие подсолнухи. На фоне такой красоты успел засветиться главный мышелов резиденции кот Ларри. Об этом пишет Telegraph.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости. Он напомнил о том пути, который прошла наша страна, прежде чем обрести независимости и заверил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

Напомни, 24 августа Украина отмечает 31-летие своей независимости. Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, парадов или других массовых мероприятий в День Независимости в городах не будет.

С начала полномасштабной войны наша страна стала символом храбрости и стойкости для всего мира, мужественно сдерживая российскую агрессию. С самого первого дня украинцы показали себя сильной нацией, готовой бороться за свою свободу и за свою жизнь. Именно поэтому сотни знаменитостей с мировым именем, включая членов королевских семей, деятелей шоу-бизнеса, политиков, общественных деятелей стали поддерживать нашу страну. За последние полгода на красных дорожках появились десятки звезд шоу-бизнеса, которые выбирали наряды и украшения от украинских дизайнеров, появлялись на публике в цветах украинского флага, жертвовали деньги в фонды, поддерживающие людей, пострадавших от войны, а также, не боясь попасть под обстрелы, приезжали в нашу страну, чтобы своими глазами увидеть, с чем приходится сталкиваться украинцам во время войны.

Так одной из первых знаменитостей, кто приехал в Украину с начала полномасштабной войны стала звезда Голливуда Анджелина Джоли. За ней страну посетили голливудский актер Бен Стиллер, режиссер Шон Пенн, актриса Джессика Честейн и другие.

Фокус ранее вспоминал самые яркие образы первой леди Украины Елены Зеленской за последний год.