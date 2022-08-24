Резиденцію прем'єр-міністра Британії у Лондоні прикрасили квітами прапора України

Даунінг-стріт розцвів соняшниками на честь Дня Незалежності України.

У Лондоні на честь Дня Незалежності України резиденцію прем'єр-міністра Великобританії прикрасили синьо-жовтими квітами. Флористи вибрали для арки на Даунінг-стріт, 10, найяскравіші соняшники. На тлі такої краси встиг засвітитися головний мишолов резиденції кіт Ларрі. Про це пише Telegraph.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українців із Днем Незалежності. Він нагадав про той шлях, який пройшла наша країна, перш ніж здобути незалежність і запевнив, що Великобританія продовжує підтримувати Україну.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 31-річчя своєї незалежності. Через повномасштабну війну, розв'язану Росією, парадів чи інших масових заходів у День Незалежності у містах не буде.

З початку повномасштабної війни наша країна стала символом хоробрості та стійкості для всього світу, мужньо стримуючи російську агресію. З першого дня українці показали себе сильною нацією, готовою боротися за свою свободу і за своє життя. Саме тому сотні знаменитостей зі світовим ім'ям, включаючи членів королівських сімей, діячів шоубізнесу, політиків, громадських діячів підтримували нашу країну. За останні пів року на червоних доріжках з'явилися десятки зірок шоубізнесу, які обирали вбрання та прикраси від українських дизайнерів, з'являлися на публіці у кольорах українського прапора, жертвували гроші у фонди, які підтримували людей, які постраждали від війни, а також, не боячись потрапити під обстріли, приїжджали до нашої країни, щоб на власні очі побачити, з чим доводиться стикатися українцям під час війни.

Так, однією з перших знаменитостей, хто приїхав в Україну з початку повномасштабної війни стала зірка Голлівуду Анджеліна Джолі. За нею країну відвідали голлівудський актор Бен Стіллер, режисер Шон Пенн, акторка Джесіка Честейн та інші.

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