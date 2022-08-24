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Стиль жизни

Большая любовь и тайны. Топ-6 сериалов для осени 2022

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Фото: Vanity Fair | Кадр из сериала "Уэнсдей"

На экранах ваши любимые актеры будут влюбляться, разгадывать великие тайны и просто жить счастливо.

Через несколько дней наступит осень — время, когда хочется закутаться во все пледы на свете, пить чай и смотреть непрерывно сериалы. Представляем вашему вниманию подборку новых интересных сериалов от известных стриминговых сервисов.

"Рассказ служанки"

В скором времени на экраны выйдет уже пятый сезон "Рассказа служанки" — довольно популярного проекта от Hulu.

Как сообщают сами создатели сериала, в новом сезоне Джун столкнется с последствиями за убийство командира Уотерфорда и постарается изменить свою личность и цель. Тем временем, Серена будет хотеть повысить свою репутацию в Торонто.

"Командор Лоуренс работает с тетей Лидией, когда пытается реформировать Гилеад и подняться к власти. Джун, Люк и Мойра борются с Гиллеадом на расстоянии, продолжая свою миссию, чтобы спасти Ханну и воссоединиться с ней", — отмечают авторы "Рассказа служанки" в синопсисе к новому сезону картины.

Интересным фактом является то, что одна из главных актрис сериала срежиссировала и сняла несколько эпизодов 5-го сезона "Рассказа".

"Рассказ служанки"

"Дьявол в Огайо"

История о зле, рожденном добром. В основу картины легла книга Дарии Полатин "Дьявол в Огайо" — история, основанная на реальных событиях.

Врач Сюзанна дает приют незнакомой девочке, которая впоследствии будет угрожать всей ее семье. Девочка Мэй покинула секту, однако ее спасительница впоследствии будет вынуждена разгадывать историю незнакомки и бороться против культа поклонников дьявола.

"Дьявол в Огайо"

"Американский жиголо"

Актер Дон Бертнал воплотит образ, который ранее идеально взял на себя культовый актер Ричард Гир. В 1980 году звезда фильма "Красотка" сыграл американского жиголо, которого обвинили в убийстве собственной клиентки. Спустя 15 лет его выпустили из тюрьмы. Так что жигало планирует встретиться с возлюбленной Мишель.

"Американский жиголо"

"Императрица"

Новый немецкий романтический сериал точно понравится фанатам нашумевшей картины "Бриджертоны", которые с нетерпением ожидают третий сезон.

Рассказ от Netflix посвящен встрече двух молодых людей. Как ни странно, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Однако существует один популярный в сериалах нюанс – они происходят из разных социальных классов.

Император Австро-Венгерской империи Франц Иосиф влюбился в принцессу Баварии Элизабет фон Виттельсбах – сестру своей будущей жены. Однако судьба все расставила совсем на другие места. Впоследствии мир будет знать императрицу Елизавету Австрийскую, или императрицу Сиси.

В главных ролях немецкого сериала – турецко-немецкая актриса Деврим Лингнау и Филир Фруассан.

"Императрица"

"Властелин колец"

Фанатам культовой саги "Властелин колец" особенно улыбнется удача осенью 2022. Ведь для них на экраны выйдет новый проект по мотивам известной истории.

Amazon Prime представит картину о второй эпохе Средиземья, за тысячи лет до того, как Бильбо нашел легендарное Кольцо. Большую часть эпизодов снимали в Новой Зеландии.

Картина станет самым дорогим сериалом в истории: съемки первого сезона обошлись компании примерно в полмиллиарда долларов (465 миллионов). А общие затраты на производство нового "Властелина" могут достичь миллиарда долларов.

"Властелин колец"

"Уэнсдей"

История семейки Адамсов также не заставила долго ждать своего продолжения. Вскоре фанаты известной семьи увидят на экранах восьмисерийный сериал о жизни Уэнсдей — дочери Мортисии и Гомеса Адамов. В новой картине девочка отправится учиться в Академию Nevermore.

За восемь эпизодов свежей картины Уэнсдей будет пытаться справиться со своими экстрасенсорными способностями, попытаться остановить волну жестоких убийств местных жителей и будет разгадывать сверхъестественную тайну, повлиявшую на ее семью много лет назад.

Однако параллельно с этим дочь Адамсов решает свои подростковые проблемы.

"Уэнсдей"

Напомним, в "Симпсонах" наконец раскроют тайну их правдивых предвидений.