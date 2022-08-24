Большая любовь и тайны. Топ-6 сериалов для осени 2022

На экранах ваши любимые актеры будут влюбляться, разгадывать великие тайны и просто жить счастливо.

Через несколько дней наступит осень — время, когда хочется закутаться во все пледы на свете, пить чай и смотреть непрерывно сериалы. Представляем вашему вниманию подборку новых интересных сериалов от известных стриминговых сервисов.

"Рассказ служанки"

В скором времени на экраны выйдет уже пятый сезон "Рассказа служанки" — довольно популярного проекта от Hulu.

Как сообщают сами создатели сериала, в новом сезоне Джун столкнется с последствиями за убийство командира Уотерфорда и постарается изменить свою личность и цель. Тем временем, Серена будет хотеть повысить свою репутацию в Торонто.

"Командор Лоуренс работает с тетей Лидией, когда пытается реформировать Гилеад и подняться к власти. Джун, Люк и Мойра борются с Гиллеадом на расстоянии, продолжая свою миссию, чтобы спасти Ханну и воссоединиться с ней", — отмечают авторы "Рассказа служанки" в синопсисе к новому сезону картины.

Интересным фактом является то, что одна из главных актрис сериала срежиссировала и сняла несколько эпизодов 5-го сезона "Рассказа".

[ + – ] "Рассказ служанки"

"Дьявол в Огайо"

История о зле, рожденном добром. В основу картины легла книга Дарии Полатин "Дьявол в Огайо" — история, основанная на реальных событиях.

Врач Сюзанна дает приют незнакомой девочке, которая впоследствии будет угрожать всей ее семье. Девочка Мэй покинула секту, однако ее спасительница впоследствии будет вынуждена разгадывать историю незнакомки и бороться против культа поклонников дьявола.

[ + – ] "Дьявол в Огайо"

"Американский жиголо"

Актер Дон Бертнал воплотит образ, который ранее идеально взял на себя культовый актер Ричард Гир. В 1980 году звезда фильма "Красотка" сыграл американского жиголо, которого обвинили в убийстве собственной клиентки. Спустя 15 лет его выпустили из тюрьмы. Так что жигало планирует встретиться с возлюбленной Мишель.

[ + – ] "Американский жиголо"

"Императрица"

Новый немецкий романтический сериал точно понравится фанатам нашумевшей картины "Бриджертоны", которые с нетерпением ожидают третий сезон.

Рассказ от Netflix посвящен встрече двух молодых людей. Как ни странно, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Однако существует один популярный в сериалах нюанс – они происходят из разных социальных классов.

Император Австро-Венгерской империи Франц Иосиф влюбился в принцессу Баварии Элизабет фон Виттельсбах – сестру своей будущей жены. Однако судьба все расставила совсем на другие места. Впоследствии мир будет знать императрицу Елизавету Австрийскую, или императрицу Сиси.

В главных ролях немецкого сериала – турецко-немецкая актриса Деврим Лингнау и Филир Фруассан.

[ + – ] "Императрица"

"Властелин колец"

Фанатам культовой саги "Властелин колец" особенно улыбнется удача осенью 2022. Ведь для них на экраны выйдет новый проект по мотивам известной истории.

Amazon Prime представит картину о второй эпохе Средиземья, за тысячи лет до того, как Бильбо нашел легендарное Кольцо. Большую часть эпизодов снимали в Новой Зеландии.

Картина станет самым дорогим сериалом в истории: съемки первого сезона обошлись компании примерно в полмиллиарда долларов (465 миллионов). А общие затраты на производство нового "Властелина" могут достичь миллиарда долларов.

[ + – ] "Властелин колец"

"Уэнсдей"

История семейки Адамсов также не заставила долго ждать своего продолжения. Вскоре фанаты известной семьи увидят на экранах восьмисерийный сериал о жизни Уэнсдей — дочери Мортисии и Гомеса Адамов. В новой картине девочка отправится учиться в Академию Nevermore.

За восемь эпизодов свежей картины Уэнсдей будет пытаться справиться со своими экстрасенсорными способностями, попытаться остановить волну жестоких убийств местных жителей и будет разгадывать сверхъестественную тайну, повлиявшую на ее семью много лет назад.

Однако параллельно с этим дочь Адамсов решает свои подростковые проблемы.

[ + – ] "Уэнсдей"

Напомним, в "Симпсонах" наконец раскроют тайну их правдивых предвидений.