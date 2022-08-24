Велика любов та таємниці. Топ-6 серіалів для осені 2022

На екранах ваші улюблені актори будуть закохуватись, розгадувати великі таємниці та просто щасливо жити.

За кілька днів наступить осінь — пора, коли хочеться закутатися в усі пледи на світі, пити чай та дивитися безперервно серіали. Представляємо вашій увазі підбірку нових цікавих серіалів від відомих стримінгових сервісів.

"Оповідь служниці"

Незабаром на екрани вийде уже п'ятий сезон "Оповіді служниці" — доволі популярного проєкту від Hulu.

Як повідомляють самі творці серіалу, у новому сезоні Джун стикнеться з наслідками за вбивство командира Вотерфорда та намагатиметься змінити свою особу та ціль. Тим часом Серена хотітиме підвищити свою репутацію в Торонто.

"Командор Лоуренс працює з тіткою Лідією, коли намагається реформувати Гілеад і піднятися до влади. Джун, Люк і Мойра борються з Гілеадом на відстані, продовжуючи свою місію, щоб врятувати Ханну й возз’єднатися з нею", — зазначають творці "Оповіді служниці" у синопсисі до нового сезону картини.

Цікавим фактом є те, що одна з головних акторок серіалу зрежисувала та зняла кілька епізодів 5-го сезону "Оповіді".

[ + – ] "Оповідь служниці"

"Диявол в Огайо"

Історія про зло, породжене добром. В основу картини лягла книга Дарії Полатін "Диявол в Огайо" — історія, заснована на реальних подіях. Лікарка Сюзанна дає прихисток незнайомій дівчинці, яка згодом загрожуватиме усій її родині. Втікачка Мей залишила секту, проте її рятувальниця згодом буде змушена розгадувати історію незнайомки та боротися проти культу поклонників дияволу.

[ + – ] "Диявол в Огайо"

"Американський жиголо"

Актор Дон Бертнал втілить образ, який раніше ідеально взяв на себе культовий актор Річард Гір. У 1980 зірка фільму "Красуня" зіграв американського жиголо, якого звинуватили у вбивстві власної клієнтки. Через 15 років його випустили із в’язниці. То ж жигало планує зустрітися з коханою Мішель.

[ + – ] "Американський жиголо"

"Імператриця"

Новий німецький романтичний серіал точно сподобається фанатам нашумілої картини "Бріджертони", які з нетерпінням очікують на третій сезон. Розповідь від Netflix присвячена зустрічі двох молодих людей. Як не дивно, вони закохуються одне в одного з першого погляду. Проте існує один популярний у серіалах нюанс — вони походять з різних соціальних класів.

Імператор Австро-Угорської імперії Франц Йосиф закохався в принцесу Баварії Елізабет фон Віттельсбах — сестру своєї майбутньої дружини. Проте доля все розставила зовсім на інші місця. Згодом світ знатиме імператрицю Єлизавету Австрійську, або ж імператрицю Сісі.

У головних ролях німецького серіалу — турецько-німецька акторка Деврім Лінгнау та Філір Фруассан.

[ + – ] "Імператриця"

"Володар перснів"

Фанатам культової саги "Володар перснів" особливо усміхнеться удача восени 2022. Адже для них на екрани вийде новий проєкт за мотивами відомої історії.

Amazon Prime презентує картину про другу епоху Середзем’я, за тисячі років до того, як Більбо знайшов легендарний Перстень. Більшу частину епізодів знімали в Новій Зеландії.

Картина стане найдорожчим серіалом в історії: знімання першого сезону обійшлися компанії приблизно в пів мільярда доларів (465 мільйонів). А загальні витрати на виробництво "Володаря" можуть сягнути мільярда доларів.

[ + – ] "Володар перснів"

"Венздей"

Історія родини Адамсів також не змусила довго чекати на своє продовження. Уже незабаром фанати відомої сімейки побачать на екранах восьмисерійний серіал про життя Венздей — дочки Мортисії та Гомеса Адамів. У новій картині дівчинка вирушить навчатися до Академії Nevermore.

За вісім епізодів свіжої картини дівчинка намагатиметься впоратися зі своїми екстрасенсорними здібностями, пробуватиме зупинити хвилю жорстоких вбивств місцевих жителів і розгадуватиме надприродну таємницю, яка вплинула на її родину багато років тому.

Проте паралельно з цим донька Адамсів вирішує свої підліткові проблеми

[ + – ] "Венздей"

Нагадаємо, у "Сімпсонах" нарешті розкриють таємницю їхніх правдивих передбачень.