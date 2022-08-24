Сын актера Стивена Сигала рассказал о желании переехать в Россию

Доминик Сигал пришел на день рождения певицы Насти IVKA в роскошный ресторан на Рублевке, где и поделился с журналистами планами.

32-летний стин американского актера и депутала российской политсилы "Справедливая Россия" Стивена Сигала Доминик заявил о своем желании переехать в Российскую Федерацию, сообщают росСМИ.

При этом Сигал-младший, который уже успел попробовать себя в кинематографе, однако в России хочет попробовать себя и в других сферах. В каких именно – он пока не решил.

По словам Доминика, на его желание переехать повлияли архитектура, культура и люди. Но больше всего ему нравятся русские женщины из-за того, что "они обладают сильным характером и нацелены на создание семьи".

Журналисты отмечают, что своими планами молодой человек поделился на закрытой вечеринке на Рублевке по случаю дня рождения певицы Анастасии IVKA.

"Я пока в раздумьях, чем заниматься в Москве. Не был здесь долгое время, и сейчас восполняю время своего отсутствия, думаю о будущем здесь. В Москве хожу по музеям, у меня пока нет какого-то любимого музея, но мне нравится исследовать различные объекты архитектуры в городе и другие подобные вещи", – сказал он прессе.

Доминик – один из семи детей Стивена Сигела. Его матерью является актриса и модель Келли Леброк, на которой Стивен был женат с 1987 по 1994 год.

На счету Доминика фильмы "Вы будете смеяться, но я ухожу", "Вечно молодой", "Мечта всех женщин" и другие.

О семейном положении и романах Сигала-младшего ничего не известно.

Его отец Стивен Сигал – ярый поклонник российского президента Владимира Путина и его политики. Совсем недавно он приезжал на Донбасс, где ему устроили встречу с пленными защитниками "Азовстали". Сигал поддерживает аннексию Крыма и так называемую "спецоперацию" российской армии в Украине. В 2016 году он получил гражданство РФ.

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Свое 70-летие актер отметил в компании российских пропагандистов.