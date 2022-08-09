Стивена Сигала заметили в СИЗО Еленовки, где погибли военнопленные ВСУ (фото)

Актер не афишировал свою поездку на Донбасс и не комментировал события, имевшие место в еленовской колонии.

Американский актер Стивен Сигал посетил место взрыва в СИЗО в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных. Об этом написал российский пропагандист Владимир Соловьев.

По его словам, актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, участники батальона "Азов". И провел встречу с пленными батальона "Азов" и морпехами из 36-й бригады ВСУ.

Сам же актер не афишировал свою поездку на Донбасс, равно как и не комментировал события, имевшие место в еленовской колонии.

[ + – ] Стивен Сигал посетил Еленовку.

Помимо голливудского актера, представители Госдумы привезли в Еленовку "иностранных журналистов и международных экспертов". Среди них — аналитики из КНДР, Никарагуа, Сербии и других стран.

[ + – ] Стивен Сигал побывал на месте взрывов в СИЗО в Еленовке.

Стивен Сигал в России

Актер, известный по голливудским боевикам 90-х годов, получил российское гражданство. В 2016 году Путин лично передал ему паспорт гражданина РФ.

В 2018 Сигала назначили на должность в МИД РФ в качестве специального представителя по гуманитарным связям с США.

В 2021 году он вступил в партию "Справедливая Россия". Первый его законопроект предусматривал замену штрафов за загрязнение окружающей среды реальным тюремным заключением.

Ранее Фокус сообщал, что оккупационная администрация еленовского СИЗО пытала украинских военнопленных, пытаясь получить показания на "Редиса" и "Калину". Такое заявление сделал исполняющий обязанности командира полка "Азов" Никита Надточий.

Напомним, что Надточий назвал убийство пленных бойцов заранее спланированным: за несколько дней до теракта в барак в Еленовке перевели примерно 200 украинских военнослужащих.