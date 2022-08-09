Стівена Сігала помітили у СІЗО Оленівки, де загинули військовополонені ЗСУ (фото)

Актор не афішував своєї поїздки на Донбас і не коментував події, що мали місце в Оленівській колонії.

Американський актор Стівен Сігал відвідав місце вибуху в СІЗО в Оленівці, де загинули 53 українських військовополонених. Про це написав російський пропагандист Володимир Соловйов.

За його словами, актор побував на руїнах ізолятора в Оленівці, де утримувалися полонені з Маріуполя, зокрема учасники батальйону "Азов". І провів зустріч із полоненими батальйону "Азов" та морпіхами з 36-ї бригади ЗСУ.

Сам актор не афішував свою поїздку на Донбас, так само як і не коментував події, що мали місце в Оленівській колонії.

[ + – ] Стівен Сігал відвідав Оленівку.

Крім голлівудського актора, представники Держдуми привезли в Оленівку "іноземних журналістів та міжнародних експертів". Серед них — аналітики з КНДР, Нікарагуа, Сербії та інших країн.

[ + – ] Стівен Сігал побував на місці вибухів у СІЗО у Оленівці.

Стівен Сігал у Росії

Актор, відомий за голлівудськими бойовиками 90-х років, отримав російське громадянство. 2016 року Путін особисто передав йому паспорт громадянина РФ.

У 2018 Сігала призначили на посаду в МЗС РФ як спеціального представника з гуманітарних зв'язків зі США.

У 2021 році він вступив до партії "Справедлива Росія". Перший його законопроєкт передбачав заміну штрафів за забруднення довкілля реальним ув'язненням.

Раніше Фокус повідомляв, що окупаційна адміністрація Оленівського СІЗО катувала українських військовополонених, намагаючись отримати свідчення на "Редіса" та "Калину". Таку заяву зробив виконувач обов'язків командира полку "Азов" Микита Надточій.

Нагадаємо, що Надточій назвав вбивство полонених бійців заздалегідь спланованим: за кілька днів до теракту до барака в Оленівці перевели приблизно 200 українських військовослужбовців.