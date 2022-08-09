Оккупанты пытали пленных, чтобы выбить показания на "Редиса" и "Калину", — командир "Азова"

Ни экс-омбудсмен Людмила Денисова, ни ее преемник Дмитрий Лубинец не обращались к командованию полка по вопросу издевательств над пленными.

Оккупанты пытали украинских военнослужащих, чтобы получить необходимые показания против руководства полка спецназначения Нацгвардии "Азов" Дениса Прокопенко и Святослава Паламара. Эту информацию в интервью изданию "Украинская правда" подтвердил и.о. командира подразделения Никита Надточий.

В частности, майор задался вопросом, почему представители таких международных организаций, как Красный Крест и ООН, не присутствовали после эвакуации защитников "Азовстали" и допустили применение пыток против украинских военнопленных. По его словам, у "Азова" есть информация о том, что оккупанты пытали бойцов, чтобы выбить необходимую информацию, в том числе против командования подразделения.

Важно

Бьют и убивают. В каких условиях содержат пленных украинцев на оккупированных территориях

Более того, как отметил Надточий, к руководству спецполка по вопросу об издевательствах над военнопленными не обращались ни экс-омбудсмен Людмила Денисова, ни ее преемник Дмитрий Лубинец.

"И такое впечатление, что это волнует только нас, как подразделение "Азов", — продолжил майор Нацгвардии в интервью.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что оккупанты пытали защитников "Азовстали", чтобы получить показания против Дениса Прокопенко и Святослава Паламара, боец утвердительно ответил: "Да".

По словам Надточия, с момента выхода военнослужащих с территории завода "Азовсталь", с ним не выходил на связь командир "Редис"

"У меня есть только та информация, которая гуляет по Интернету. Я не могу ее подтвердить, потому как-то так… Если весь мир, вся Европа позволяет Путину так себя вести с нашими пленными, то у него нет вообще никаких стоп. Он может точно так же пройти дальше, какую-нибудь свою "спецоперацию" начать придумывать. Там этого не понимают, к сожалению. Они остановились в Украине, потому что Украина — сильная нация. Украина смогла дать отпор", — резюмировал и.о. командира "Азова" в интервью изданию.

Стоит отметить, что майор Нацгвардии Никита Надточий в общении с журналистами "Украинской правды" прокомментировал теракт в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные. По словам и.о. командира "Азова", взрыв на территории колонии был спровоцирован использованием реактивного огнемета "Шмель".

Также сообщалось, что росСМИ сообщили о смерти защитника "Азовстали" в СИЗО, которое расположено на оккупированных территориях.