Окупанти катували полонених, щоб вибити свідчення на "Редиса" та "Калину", — командир "Азова"

Ні ексомбудсмен Людмила Денісова, ні її наступник Дмитро Лубінець не зверталися до командування полку з питань знущання з полонених.

Окупанти катували українських військовослужбовців, щоб отримати необхідні свідчення проти керівництва полку спецпризначення Нацгвардії "Азов" Дениса Прокопенка та Святослава Паламара. Цю інформацію в інтерв'ю "Українській правді" підтвердив в.о. командира підрозділу Микита Надточій.

Зокрема, майор запитав, чому представники таких міжнародних організацій як Червоний Хрест і ООН не були присутні після евакуації захисників "Азовсталі" й допустили застосування тортур проти українських військовополонених. За його словами, "Азов" має інформацію про те, що окупанти катували бійців, щоб вибити необхідну інформацію, у тому числі проти командування підрозділу.

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Крім того, як зазначив Надточій, до керівництва спецполку через знущання з військовополонених не зверталися ні ексомбудсмен Людмила Денісова, ні її наступник Дмитро Лубінець.

"І таке враження, що це хвилює лише нас як підрозділ "Азов", — продовжив майор Нацгвардії в інтерв'ю.

На уточнювальне запитання журналіста про те, що окупанти катували захисників "Азовсталі", щоб отримати свідчення проти Дениса Прокопенка та Святослава Паламара, боєць ствердно відповів: "Так".

За словами Надточія, з моменту виходу військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" із ним не виходив на зв'язок командир "Редис".

"У мене є тільки та інформація, яка гуляє по інтернету. Я не можу її підтвердити, бо якось так... Якщо весь світ, уся Європа дозволяє Путіну так поводитися з нашими полоненими, то в нього немає взагалі ніяких стоп. Він може так само пройти далі, якусь свою "спецоперацію" почати вигадувати. Там цього не розуміють, на жаль. Вони зупинилися в Україні, бо Україна — сильна нація. Україна змогла дати відсіч", — резюмував в.о. командира "Азова" в інтерв'ю виданню.

Варто зазначити, що майор Нацгвардії Микита Надточій у спілкуванні з журналістами "Української правди" прокоментував теракт у Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені. За словами в.о. командира "Азова", вибух на території колонії був спровокований використанням реактивного вогнемета "Джміль".

Також повідомлялося, що росЗМІ повідомили про смерть захисника "Азовсталі" в СІЗО, яке розташоване на окупованих територіях.