Домінік Сігал прийшов на день народження співачки Насті IVKA в розкішний ресторан на Рубльовці, де й поділився з журналістами планами.

32-річний стін американського актора й депутата російської політсили "Справедлива Росія" Стівена Сігала Домінік заявив про своє бажання переїхати в Російську Федерацію, повідомляють росЗМІ.

При цьому Сігал-молодший уже встиг спробувати себе в кінематографі, однак у Росії хоче спробувати себе й у інших сферах. В яких саме, він поки не вирішив.

За словами Домініка, на його бажання переїхати вплинули архітектура, культура та люди. Але найбільше йому подобаються російські жінки через те, що "вони мають сильний характер і націлені на створення сім'ї".

Журналісти зазначають, що своїми планами молодик поділився на закритій вечірці на Рубльовці з нагоди дня народження співачки Анастасії IVKA.

"Я поки в роздумах, чим займатися в Москві. Не був тут довгий час і зараз заповнюю час своєї відсутності, думаю про майбутнє тут. У Москві ходжу музеями, у мене поки немає якогось улюбленого музею, але мені подобається досліджувати різні об'єкти архітектури в місті й інші подібні речі", — сказав він пресі.

Домінік — один із семи дітей Стівена Сігала. Його матір'ю є акторка та модель Келлі Леброк, із якою Стівен був одружений із 1987 по 1994 рік.

На рахунку Домініка фільми "Ви будете сміятися, але я йду", "Вічно молодий", "Мрія всіх жінок" та інші.

Про сімейний стан і романи Сігала-молодшого нічого не відомо.

Його батько Стівен Сігал — затятий шанувальник російського президента Володимира Путіна та його політики. Зовсім недавно він приїжджав на Донбас, де йому влаштували зустріч із полоненими захисниками "Азовсталі". Сігал підтримує анексію Криму й так звану "спецоперацію" російської армії в Україні. 2016 року він отримав громадянство РФ.

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Своє 70-річчя актор відзначив у компанії російських пропагандистів.