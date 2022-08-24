Имущество кузена королевы Елизаветы пустят с молотка

Герцог Глостерский оставил поместье Барнуэлл, потому что его слишком дорого содержать

В Великобритании намечается уникальное событие: с аукциона продадут имущество герцога Глостерского, двоюродного брата королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Продан будет антиквариат и старинная мебель из 436-летнего поместья Барнуэлл в Нортгемптоншире. Принц Ричард, герцог Глостерский, и его супруга – Биргитта ван Дерс, покинули поместье еще в 1995 году. Потому что огромный дом с 40 комнатами было сложно содержать даже герцогу. Сейчас он с женой проживает в Кенсингтонском дворце, а трое его детей уже выросли и со своими семьями живут отдельно.

[ + – ] Герцог Глостерский с кузиной - королевой Великобритании Фото: Town & Country Magazine

Герцог приходится двоюродным братом королеве, его отец принц Генрих был младшим братом короля Георга VI.

На аукцион выставят 343 предмета, который, как ожидается, принесет 1,7 миллиона фунтов стерлингов.

Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers

Позже в старинном имении Барнуэлл жил известный британский антиквар Кевин Смит, который собирал антиквариат более 60 лет и руководил известным магазином Windsor House. Продавать антиквариат будут на аукционе Dreweatts Auctioneers 7 и 8 сентября.

"На торгах продадут картины, произведения искусства и мебель. Обстановка и средневековое здание создадут правильную атмосферу, позволяя коллекционерам и знатокам редкую возможность увидеть и приобрести красивые, а иногда и необычные предметы в чудесном месте с историческим прошлым", — отметил представитель аукционного дома.

Среди лотов – клетка для птиц в форме дворца, итальянский комод для вина 1760 года, позолоченные факелы, стулья из орехового дерева, на которых сидели делегаты, создавшие впоследствии "Устав Организации Объединенных Наций", принятый в Сан-Франциско в 1945 году.

Напомним, недавно британка случайно обнаружила, что ее садовая скульптура, которая покрывалась мхом несколько лет, принадлежит резцу знаменитого Антонио Кановы и стоит миллионы фунтов стерлингов.