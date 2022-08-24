Майно кузена королеви Єлизавети пустять із молотка

Герцог Глостерський залишив маєток Барнуелл, тому що його занадто дорого утримувати.

У Великій Британії намічається унікальна подія: з аукціону продадуть майно герцога Глостерського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.

Продадуть антикваріат і старовинні меблі з 436-річного маєтку Барнуелл у Нортгемптонширі. Принц Річард, герцог Глостерський, і його дружина Біргітта ван Дерс залишили маєток ще в 1995 році, тому що величезний будинок із 40 кімнатами було складно утримувати навіть герцогу. Нині він із дружиною проживає в Кенсінгтонському палаці, а троє його дітей уже виросли та зі своїми сім'ями живуть окремо.

[ + – ] Герцог Глостерський із кузиною — королевою Великобританії Фото: Town & Country Magazine

Герцог доводиться двоюрідним братом королеві, його батько принц Генріх був молодшим братом короля Георга VI.

На аукціон виставлять 343 предмети, які, як очікується, принесуть 1,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers Фото: Dreweatts Auctioneers

Пізніше в старовинному маєтку Барнуелл жив відомий британський антиквар Кевін Сміт, який збирав антикваріат понад 60 років і керував відомим магазином Windsor House. Продаватимуть антикваріат на аукціоні Dreweatts Auctioneers 7 і 8 вересня.

"На торгах продадуть картини, твори мистецтва та меблі. Обстановка та середньовічна будівля створять правильну атмосферу, дозволяючи колекціонерам і знавцям рідкісну можливість побачити й придбати красиві, а іноді й незвичайні предмети в чудовому місці з історичним минулим", — зазначив представник аукціонного дому.

Серед лотів — клітка для птахів у формі палацу, італійський комод для вина 1760 року, позолочені смолоскипи, стільці з горіхового дерева, на яких сиділи делегати, які згодом створили Статут Організації Об'єднаних Націй, прийнятий у Сан-Франциско у 1945 році.

Нагадаємо, нещодавно британка випадково виявила, що її садова скульптура, яка покривалася мохом кілька років, належить різцю знаменитого Антоніо Канови та коштує мільйони фунтів стерлінгів.