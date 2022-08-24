Как выглядит Меган Маркл без макияжа: фото, которое удивило поклонников герцогини

Кадры появились аккурат в день выхода первого подкаста Меган Маркл для Spotify.

41-летняя жена принца Гарри Меган Маркл без макияжа выглядит более свежей и молодой, о чем свидлетельствуют снимки герцогини Сассекской, которые случайно попали в Сеть. Фотографии – это скриншоты, сделанные во время ее звонка кому-то из близких. Кому именно звонила герцогиня, и кто слил их в широкий доступ, неизвестно.

На кадрах герцогиня сидит с распущенными кудрявыми волосами в своем особняке в Монтесито, а на ее лице нет ни грамма макияжа. Прическа герцогини действительно выглядит слишком по-домашнему, ведь обычно она, посещая мероприятия, либо распрямляет волосы, либо же собирает их в прическу, гладко зачесав.

Меган запечатлена в прекрасном расположении духа: она улыбается и выглядит абсолютно довольной. В какой-то момент в кажре появляются ее сын и мама.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Скриншот

Скриншоты появились в сети аккурат в тот же день, когда в эфир вышел первый эпизод подкаста названием "Архетипы" Сассекской для Spotify. Первой гостьей супруги принца Гарри стала ее давняя подруга — теннисистка Серена Уильямс, которая недавно заявила о завершении спортивной карьеры. Кстати, недавно она рассказала о том, что связывает ее и Меган Маркл последние несколько лет.

Выпуск уже подвергся критике, поскольку пользователи назвали его скучным и банальным. С Сереной Уильямс Меган обсудила беременность и то, как это повлияло на их карьеры. Впрочем, слушатели отметили, что Серена почти не участвовала в беседе, а больше говорила Маркл, причем говорила о себе.

Следующей гостьей герцогини должна стать Мэрайя Кэри.

Стриминговый аудиогигант Spotify, еще в 2020 заключил контракт с принцем Гарри и Меган Маркл на 25 миллионов долларов, но остался недоволен результатом. Герцог и герцогиня Сассекские проигнорировали условия контракта и не выпустили ни одного подкаста. Единственная программа с их участием вышла в декабре 2020 года. В ней приняли участие Элтон Джон, Джеймс Корден и малыш Арчи, который поздравил слушателей с праздником.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри отказались встретиться с герцогами Кембриджскими, когда были в Великобритании.