Який вигляд має Меган Маркл без макіяжу: фото, яке здивувало шанувальників герцогині

Кадри з'явилися якраз у день виходу першого подкасту Меган Маркл для Spotify.

41-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл без макіяжу має свіжіший і молодший вигляд, про що свідчать знімки герцогині Сассекської, які випадково потрапили в мережу. Фото — це скриншоти, зроблені під час її дзвінка комусь із близьких. Кому саме дзвонила герцогиня та хто злив їх у широкий доступ, невідомо.

На кадрах герцогиня сидить із розпущеним кучерявим волоссям у своєму маєтку в Монтесіто, а на її обличчі немає ні грама макіяжу. Зачіска герцогині дійсно має надто домашній вигляд, адже зазвичай вона, відвідуючи заходи, або випрямляє волосся, або ж збирає їх у зачіску, гладко зачесавши.

Меган зображена в чудовому настрої: вона усміхається та має абсолютно задоволений вигляд. Якоїсь миті в кадрі з'являються її син і мама.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Скриншот

Скриншоти з'явилися в мережі якраз того ж дня, коли в ефір вийшов перший епізод подкасту під назвою "Архетипи" Сассекської для Spotify. Першою гостею дружини принца Гаррі стала її давня подруга — тенісистка Серена Вільямс, яка нещодавно заявила про завершення спортивної кар'єри. До речі, нещодавно вона розповіла про те, що пов'язує її та Меган Маркл останні кілька років.

Випуск уже піддався критиці, оскільки користувачі назвали його нудним і банальним. Із Сереною Вільямс Меган обговорила вагітність і те, як це вплинуло на їхню кар'єру. Втім, слухачі зазначили, що Серена майже брала участь у розмові, а більше говорила Маркл, причому говорила про себе.

Наступною гостею герцогині має стати Мерая Кері.

Стримінговий аудіогігант Spotify ще у 2020 уклав контракт із принцом Гаррі та Меган Маркл на 25 мільйонів доларів, але залишився незадоволеним результатом. Герцог і герцогиня Сассекські проігнорували умови контракту й не випустили жодного подкасту. Єдина програма за їхньої участі вийшла в грудні 2020 року. У ній взяли участь Елтон Джон, Джеймс Корден і малюк Арчі, який привітав слухачів зі святом.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися зустрітися з герцогами Кембриджськими, коли були у Великій Британії.