Затонувшая у берегов Италии суперъяхта принадлежала бизнесмену из РФ (видео)

Стоимость яхты составляет около 50 миллионов долларов.

40-метровая суперъяхта My Saga, которая на прошлой неделе затонула при пересечении залива Сквиллаче на севере Италии, принадлежала российскому долларовому миллионеру Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателю совета директоров компании "Крутрейд", сообщает Baza.

Судно, построенное в Монако в 2007 году, плыло из Галлиполи в Милаццо на острове Сицилия. В заливе Сквилачче капитан подал сигнал бедствия. Суда береговой охраны были отправлены из порта Кротоне и обнаружили, что судно набирает воду на корме примерно в девяти морских милях от пристани Катандзаро.

При буксировке яхты в порт погодные условия ухудшились, в результате чего она наклонилась на правый борт, а затем и вовсе утонула.

Члены экипажа и пассажиры судна были эвакуированы, никто из людей не пострадал.

По информации ресурса со ссылкой на итальянские СМИ, судно обошлось Айвазяну в 50 миллионов долларов. Что именно спровоцировало гибель яхты, неизвестно.

Об Айвазяне информации не особо много. На сайте "Война и санкции" говорится, что компании, управляемые им, в частности ООО "Ресурс", осуществляют деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России и обеспечивают доходную часть бюджета РФ, отвечающей за войну в Украине:

"ООО "РЕСУРС" выручка за 2021 год составила 47,4 млрд руб., активы по состоянию на 31.12.2021 год составили 19,9 млрд руб., результатом работы организации "за 2021 год является прибыль в размере 10,2 млрд руб". На данный момент санкции к нему не применены.

Напомним, две недели назад у берегов испанского острова Форментера дотла сгорела яхта итальянского миллионера из Неаполя Паоло Скудьери стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов, сошедшая с верфи только в прошлом месяце. Сгоревшее судно еще даже было официально представлено яхтенному сообществу. Оно должно было дебютировать на Каннском яхтенном фестивале в конце этого года.