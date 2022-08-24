Супер'яхта, що затонула біля берегів Італії, належала бізнесменові з РФ (відео)

Вартість яхти складає близько 50 мільйонів доларів.

40-метрова супер'яхта My Saga, яка минулого тижня затонула під час перетину затоки Скуїллаче на півночі Італії, належала російському доларовому мільйонеру Геннадію Айвазяну, співвласнику холдингу "Кузбассрозрізвугілля" та голові ради директорів компанії "Крутрейд".

Судно, побудоване в Монако у 2007 році, пливло з Галліполі в Мілаццо на острові Сицилія. У затоці Скуїллаче капітан подав сигнал лиха. Судна берегової охорони були відправлені з порту Кротоне та виявили, що судно набирає воду на кормі приблизно за дев'ять морських миль від пристані Катандзаро.

Під час буксирування яхти в порт погодні умови погіршилися, внаслідок чого вона нахилилася на правий борт, а потім і зовсім потонула.

Членів екіпажу та пасажирів судна евакуювали, ніхто з людей не постраждав.

За інформацією ресурсу з посиланням на італійські ЗМІ, судно коштувало Айвазяну 50 мільйонів доларів. Що саме спровокувало загибель яхти, невідомо.

Про Айвазяна інформації не дуже багато. На сайті "Війна та санкції" йдеться про те, що компанії, керовані ним, зокрема ТОВ "Ресурс", здійснюють діяльність у галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії та забезпечують дохідну частину бюджету РФ, яка відповідає за війну в Україні:

ТОВ "РЕСУРС" виручка за 2021 рік склала 47,4 млрд руб., активи станом на 31.12.2021 рік склали 19,9 млрд руб. Наразі санкції до нього не застосовані.

Нагадаємо, два тижні тому біля берегів іспанського острова Форментера вщент згоріла яхта італійського мільйонера з Неаполя Паоло Скудьєрі вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що зійшла з верфі лише минулого місяця. Судно, що згоріло, ще навіть було офіційно представлене яхтовій спільноті. Воно мало дебютувати на Каннському яхтовому фестивалі наприкінці цього року.