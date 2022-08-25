Мадонна показала фото дочерей-близняшек в честь их дня рождения

Певица гордится всеми своими шестью детьми.

Недавно американская певица Мадонна отпраздновала свой день рождения, после которого восхитила поклонников фотографиями со своими детьми. Знаменитость очень гордится всеми наследниками — как известно, их у нее шестеро. Двое биологических — 22-летний сын Рокко и 25-летняя Лола, а также четверо приемных — 16-летние Дэвид и Мерси и десятилетние близняшки Эстер и Стелла.

На днях Эстер и Стелла отметили свой день рождения. По этому случаю их мама опубликовала у себя в Instagram видеоролик из серии снимков, чтобы показать, как за эти годы подросли ее девочки, которых она удочерила, когда им было четыре года.

На фото можно увидеть, как знаменитость любит наряжать их в одинаковую дизайнерскую одежду, в том числе очаровательные пижамные комплекты, а также насколько близняшки любят танцевать.

"С днем ​​рождения, Эстер и Стелла Мвале! Вы оба привносите столько Любви, Смеха и Света в нашу жизнь!! Не могу поверить, что вам уже 10 лет!" — написала Мадонна.

Многочисленные поклонники оценили публикацию Мадонны. Некоторые поздравили ее дочек и отметили, что они очень подросли.

"С днем ​​рождения, две принцессы". "Ой, они так выросли! С днем ​​рождения, Стелла и Эстер!" — написали фанаты певицы.

Напомним, Мадонна совсем недавно отпраздновала свое 64-летие на Сицилии вместе с друзьями и семьей, включая всех шестерых детей, и поделилась редкой фотографией, где они все вместе.

Ранее певица призналась в интервью Vogue, что гордится собой. Ведь быть матерью-одиночкой шестерых детей и продолжать заниматься творчеством — непосильный труд.

"Никто не делает того, что делаю я. И это немного пугает. Я могу оглянуться на женщин, которых я считаю великими и удивительными — борцов за свободу, таких как Симона де Бовуар или Анджела Дэвис, — но у них не было детей. Будучи матерью-одиночкой шестерых детей, я продолжаю заниматься творчеством, быть художником и политически активным, иметь право голоса, делать все то, что я делаю. Я имею в виду, что на моем месте нет никого", — сказала Мадонна.

Фокус ранее писал о том, что Мадонна страстно целовалась с подругами в свой день рождения на Сицилии.