Мадонна показала фото дочок-близнючок на честь їхнього дня народження

Співачка пишається всіма своїми шістьма дітьми.

Нещодавно американська співачка Мадонна відсвяткувала свій день народження, після якого захопила шанувальників фотографіями зі своїми дітьми. Знаменитість дуже пишається всіма спадкоємцями — як відомо, їх у неї шестеро. Двоє біологічних — 22-річний син Рокко та 25-річна Лола, а також четверо прийомних — 16-річні Девід і Мерсі та десятирічні близнюки Естер і Стелла.

Днями Естер і Стелла відзначили свій день народження. З цієї нагоди їхня мама опублікувала в себе в Instagram відеоролик із серії знімків, щоб показати, як за ці роки підросли її дівчатка, яких вона удочерила, коли їм було чотири роки.

На фото можна побачити, як знаменитість любить вбирати їх у однаковий дизайнерський одяг, у тому числі чарівні піжамні комплекти, а також наскільки близнюки люблять танцювати.

"З днем ​​народження, Естер і Стелло Мвалі! Ви обидві привносите стільки Любові, Сміху та Світла в наше життя!! Не можу повірити, що вам уже 10 років!" — написала Мадонна.

Численні шанувальники оцінили публікацію Мадонни. Дехто привітав її доньок і відзначив, що вони дуже підросли.

"Із днем ​​народження, дві принцеси". "Ой, вони так виросли! З днем ​​народження, Стелло й Естер!" — написали фанати співачки.

Нагадаємо, Мадонна зовсім недавно відсвяткувала своє 64-річчя на Сицилії разом із друзями та родиною, включаючи всіх шістьох дітей, і поділилася рідкісною фотографією, де вони всі разом.

Раніше співачка зізналася в інтерв'ю Vogue, що пишається собою. Адже бути самотньою матір'ю шістьох дітей і продовжувати займатися творчістю — непосильна праця.

"Ніхто не робить того, що роблю я. І це трохи лякає. Я можу озирнутися на жінок, яких я вважаю великими та дивовижними — борців за свободу, таких як Симона де Бовуар або Анджела Девіс, — але вони не мали дітей. Будучи матір'ю-одиначкою шістьох дітей, я продовжую займатися творчістю, бути художником і політично активною, мати право голосу, робити все те, що я роблю. Я маю на увазі, що на моєму місці нікого немає", — сказала Мадонна.

Фокус раніше писав про те, що Мадонна пристрасно цілувалася з подругами у свій день народження на Сицилії.