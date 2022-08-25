Как выглядит квартира самой модной внучки Елизаветы II леди Амелии Виндзор

Девушка снимает апартаменты в фешенебельном районе Лондона.

26-летняя леди Амелия Виндзор — дочь Джорджа Виндзора и Сильваны Виндзор. Она приходится внучкой принцу Эдварду — двоюродному брату Елизавете II. И за ее таланты стильно одеваться, ее называют одной из самых модных членов королевской семьи. Амелия часто посещает вечеринки и мероприятия, куда приглашают титулованных особ, а потому вызывает интерес у поклонников семьи Елизаветы II.

Сейчас леди Виндзор строит карьеру в модном бизнесе и снимает стильную квартиру в одном из самых фешенебельных районов Лондона Ноттинг-Хилл. Амелия постоянно публикует фотографии своих апартаментов, что позволяет подписчиком хоть одним глазком увидеть, как живут представители аристократического рода. Об этом пишет Daily mail.

На снимках Амелии в Instagram можно рассмотреть интерьеры разных комнат в ее квартире. Так, например, кухня оформлена в ретро-стили. Стены украшены расписными вручную тарелками, которые, по словам леди Виндзор, она приобрела в Италии.

"У нас есть вещи, которые мы собирали годами, настоящие сокровища, а также просто красивые безделушки, которые я находила на рынке Портобелло [антикварный рынок в Ноттинг-Хилле]", — делится Амелия историями из своей жизни с подписчиками.

По словам леди Виндзор, каждый раз, когда она бывает в Париже, она заглядывает в квартал Марэ с антикварными лавками. Там она присмотрела немало старинных вещиц, которые украшают ее квартиру.

В апартаментах Амелии есть открытая терраса из кирпича, где можно утром выпить чашечку кофе, наслаждаясь видами Лондона или устроить романтический ужин при свечах на свежем воздухе.

Однако, как признается леди Виндзор, ее любимое место в квартире — это гостиная.

"Гостиная — моя любимая часть квартиры. Всякий раз, когда я дома, вы найдете меня там, слушающей музыку с чашкой кофе", — рассказывает Амелия подписчикам.

Когда леди Виндзор хочет отдохнуть от суеты большого города, она отправляется в особняк ее родителей в Кембриджшире и показывает подписчикам шикарные интерьеры настоящего королевского поместья. В этом доме особенно впечатляет оранжерея со свисающими с потолка растениями и огромным зеркалом.

Фокус ранее писал о том, какие два самых необычных предмета носит с собой в сумочке королева Елизавета II.