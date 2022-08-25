Який вигляд має квартира наймоднішої внучки Єлизавети II леді Амелії Віндзор

Дівчина винаймає апартаменти у фешенебельному районі Лондона.

26-річна леді Амелія Віндзор — дочка Джорджа Віндзора та Сільвани Віндзор. Вона доводиться онукою принцу Едварду — двоюрідному братові Єлизаветі II. І за її таланти стильно одягатися її називають однією з наймодніших членів королівської родини. Амелія часто відвідує вечірки та заходи, куди запрошують титулованих осіб, а тому цікавить шанувальників сім'ї Єлизавети II.

Зараз леді Віндзор будує кар'єру в модному бізнесі та винаймає стильну квартиру в одному з найфешенебельніших районів Лондона Ноттінг-Гілл. Амелія постійно публікує фотографії своїх апартаментів, що дозволяє підписникам бодай одним оком побачити, як живуть представники аристократичного роду. Про це пише Daily Мail.

На знімках Амелії в Instagram можна розглянути інтер'єри різних кімнат у її квартирі. Так, наприклад, кухня оформлена в ретро-стилі. Стіни прикрашені розписними вручну тарілками, які вона, за словами леді Віндзор, придбала в Італії.

"У нас є речі, які ми збирали роками, справжні скарби, а також просто гарні дрібнички, які я знаходила на ринку Портобелло [антикварний ринок у Ноттінг-Гілл]", — ділиться Амелія історіями зі свого життя з підписниками.

За словами леді Віндзор, щоразу, коли вона буває в Парижі, вона заглядає у квартал Маре з антикварними магазинами. Там вона пригледіла чимало старовинних штучок, які прикрашають її квартиру.

В апартаментах Амелії є відкрита тераса з цегли, де можна вранці випити філіжанку кави, насолоджуючись видами Лондона або влаштувати романтичну вечерю зі свічками на свіжому повітрі.

Проте, як зізнається леді Віндзор, її улюблене місце у квартирі — це вітальня.

"Вітальня — моя улюблена частина квартири. Щоразу, коли я вдома, ви знайдете мене там, коли я слухаю музику з чашкою кави", — розповідає Амелія підписникам.

Коли леді Віндзор хоче відпочити від метушні великого міста, вона вирушає в маєток її батьків у Кембриджширі та показує підписникам шикарні інтер'єри справжнього королівського маєтку. У цьому будинку особливо вражає оранжерея з рослинами, що звисають зі стелі, і величезним дзеркалом.

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