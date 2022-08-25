Селена Гомес продемонстрировала идеальный летний маникюр

Известный мастер Том Бачик выбрал для нее сочный желтый цвет

Селена Гомес опубликовала в Instagram фото с подружками. И внимание поклонников привлек ее маникюр.

Оказалось, что его автор – известный мастер Том Бачик. Именно он занимается руками Дженнифер Лопес, Камилы Кабельо, известных моделей и, конечно, Селены Гомес.

[ + – ] Маникюр Селены Гомес от Тома Бачика Фото: Selena Gomez/Instagram [ + – ] Маникюр Селены Гомес от Тома Бачика Фото: Selena Gomez/Instagram

Его стиль – это элегантность и простота. А еще сочные цвета и сдержанные дизайны, которые немедленно становятся хитами.

Для Селены под конец лета Том Бачик выбрал оттенок "лимонной меренги". Этот цвет отлично оттеняет загар, поднимает настроение и прекрасно подходит к украшениям из желтого металла.

[ + – ] Маникюр Селены Гомес от Тома Бачика Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Желтый лимонный смотрится на ногтях любой формы и длины. Цвет не самый универсальный, но летом и в начале теплой осени он особенно актуален.

Примечательна и форма ногтей актрисы – мастера ее называют "гроб", что не слишком бодрит, но сейчас она в топе маникюрных салонов Голливуда.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых популярных трендах маникюра на август.

И показывал идеальный маникюр со стразами, который полюбился Дженнифер Лопес. Он отлично смотрелся с ее шикарным обручальным кольцом с крупным бриллиантом, но повторить его может каждый, даже если бриллианта, чтобы дополнить его красоту, — пока нет.