Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Селена Гомес продемонстрировала идеальный летний маникюр

селена гомес, том бачик, маникюр, желтый маникюр, селена гомес маникюр
Фото: Selena Gomez/Instagram | Летний маникюр Селены Гомес

Известный мастер Том Бачик выбрал для нее сочный желтый цвет

Селена Гомес опубликовала в Instagram фото с подружками. И внимание поклонников привлек ее маникюр.

Оказалось, что его автор – известный мастер Том Бачик. Именно он занимается руками Дженнифер Лопес, Камилы Кабельо, известных моделей и, конечно, Селены Гомес.

селена гомес, том бачик, маникюр, желтый маникюр, селена гомес маникюр
Маникюр Селены Гомес от Тома Бачика
Фото: Selena Gomez/Instagram
селена гомес, том бачик, маникюр, желтый маникюр, селена гомес маникюр
Маникюр Селены Гомес от Тома Бачика
Фото: Selena Gomez/Instagram

Его стиль – это элегантность и простота. А еще сочные цвета и сдержанные дизайны, которые немедленно становятся хитами.

Для Селены под конец лета Том Бачик выбрал оттенок "лимонной меренги". Этот цвет отлично оттеняет загар, поднимает настроение и прекрасно подходит к украшениям из желтого металла.

селена гомес, том бачик, маникюр, желтый маникюр, селена гомес маникюр
Маникюр Селены Гомес от Тома Бачика
Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Желтый лимонный смотрится на ногтях любой формы и длины. Цвет не самый универсальный, но летом и в начале теплой осени он особенно актуален.

Примечательна и форма ногтей актрисы – мастера ее называют "гроб", что не слишком бодрит, но сейчас она в топе маникюрных салонов Голливуда.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых популярных трендах маникюра на август.

И показывал идеальный маникюр со стразами, который полюбился Дженнифер Лопес. Он отлично смотрелся с ее шикарным обручальным кольцом с крупным бриллиантом, но повторить его может каждый, даже если бриллианта, чтобы дополнить его красоту, — пока нет.