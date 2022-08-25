Селена Гомес продемонструвала ідеальний літній манікюр
Відомий майстер Том Бачик вибрав для неї соковитий жовтий колір.
Селена Гомес опублікувала в Instagram фото з подружками. І увагу прихильників привернув її манікюр.
Виявилося, що його автор — відомий майстер Том Бачик. Саме він займається руками Дженніфер Лопес, Каміли Кабейо, відомих моделей і, звичайно, Селени Гомес.
Його стиль — це елегантність і простота. А ще соковиті кольори та стримані дизайни, які негайно стають хітами.
Для Селени наприкінці літа Том Бачик вибрав відтінок "лимонної меренги". Цей колір чудово відтінює засмагу, піднімає настрій і чудово пасує до прикрас із жовтого металу.
Жовтий лимонний має гарний вигляд на нігтях будь-якої форми й довжини. Колір не найуніверсальніший, але влітку та на початку теплої осені він особливо актуальний.
Примітна й форма нігтів акторки — майстри її називають "труною", що не надто бадьорить, але зараз вона в топі манікюрних салонів Голлівуду.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найпопулярніші тренди манікюру на серпень.
І показував ідеальний манікюр зі стразами, який сподобався Дженніфер Лопес. Він мав чудовий вигляд із її шикарною обручкою з великим діамантом, але повторити його може кожен, навіть якщо діаманта, щоб доповнити його красу, поки немає.