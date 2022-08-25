Селена Гомес продемонструвала ідеальний літній манікюр

Відомий майстер Том Бачик вибрав для неї соковитий жовтий колір.

Селена Гомес опублікувала в Instagram фото з подружками. І увагу прихильників привернув її манікюр.

Виявилося, що його автор — відомий майстер Том Бачик. Саме він займається руками Дженніфер Лопес, Каміли Кабейо, відомих моделей і, звичайно, Селени Гомес.

[ + – ] Манікюр Селени Гомес від Тома Бачика Фото: Selena Gomez/Instagram [ + – ] Манікюр Селени Гомес від Тома Бачика Фото: Selena Gomez/Instagram

Його стиль — це елегантність і простота. А ще соковиті кольори та стримані дизайни, які негайно стають хітами.

Для Селени наприкінці літа Том Бачик вибрав відтінок "лимонної меренги". Цей колір чудово відтінює засмагу, піднімає настрій і чудово пасує до прикрас із жовтого металу.

[ + – ] Манікюр Селени Гомес від Тома Бачика Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Жовтий лимонний має гарний вигляд на нігтях будь-якої форми й довжини. Колір не найуніверсальніший, але влітку та на початку теплої осені він особливо актуальний.

Примітна й форма нігтів акторки — майстри її називають "труною", що не надто бадьорить, але зараз вона в топі манікюрних салонів Голлівуду.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найпопулярніші тренди манікюру на серпень.

І показував ідеальний манікюр зі стразами, який сподобався Дженніфер Лопес. Він мав чудовий вигляд із її шикарною обручкою з великим діамантом, але повторити його може кожен, навіть якщо діаманта, щоб доповнити його красу, поки немає.