Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Селена Гомес продемонструвала ідеальний літній манікюр

селена гомес, том бачик, манікюр, жовтий манікюр, селен гомес манікюр
Фото: Selena Gomez/Instagram | Літній манікюр Селени Гомес

Відомий майстер Том Бачик вибрав для неї соковитий жовтий колір.

Селена Гомес опублікувала в Instagram фото з подружками. І увагу прихильників привернув її манікюр.

Виявилося, що його автор — відомий майстер Том Бачик. Саме він займається руками Дженніфер Лопес, Каміли Кабейо, відомих моделей і, звичайно, Селени Гомес.

селена гомес, том бачик, манікюр, жовтий манікюр, селен гомес манікюр
Манікюр Селени Гомес від Тома Бачика
Фото: Selena Gomez/Instagram
селена гомес, том бачик, манікюр, жовтий манікюр, селен гомес манікюр
Манікюр Селени Гомес від Тома Бачика
Фото: Selena Gomez/Instagram

Його стиль — це елегантність і простота. А ще соковиті кольори та стримані дизайни, які негайно стають хітами.

Для Селени наприкінці літа Том Бачик вибрав відтінок "лимонної меренги". Цей колір чудово відтінює засмагу, піднімає настрій і чудово пасує до прикрас із жовтого металу.

селенв гомес, том бачик, манікюр, жовтий манікюр, селен гомес манікюр
Манікюр Селени Гомес від Тома Бачика
Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Жовтий лимонний має гарний вигляд на нігтях будь-якої форми й довжини. Колір не найуніверсальніший, але влітку та на початку теплої осені він особливо актуальний.

Примітна й форма нігтів акторки — майстри її називають "труною", що не надто бадьорить, але зараз вона в топі манікюрних салонів Голлівуду.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найпопулярніші тренди манікюру на серпень.

І показував ідеальний манікюр зі стразами, який сподобався Дженніфер Лопес. Він мав чудовий вигляд із її шикарною обручкою з великим діамантом, але повторити його може кожен, навіть якщо діаманта, щоб доповнити його красу, поки немає.