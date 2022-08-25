Кара Делевинь презентовала яркую помаду Dior

Знаменитость снялась в рекламном ролике модного дома.

29-летняя модель Кара Делевинь снялась в стильном рекламном ролике французского модного дома Dior. На видео модель позирует в строгом костюме, состоящем из приталенного жакета и брюк, демонстрируя новый оттенок губной помады под номером восемь.

"Число 8 не является обычным числом. Оно представляет собой культовую форму песочных часов из первой коллекции Dior New Look, это был счастливый номер месье Диора, и это новый оттенок губной помады Dior Addict" — говорится в публикации модного дома.

Как известно, в последнее время таблоиды особенно интересуют романтические приключения Кары. Не так давно модель появилась на публике со своей новой загадочной подругой. Вместе они участвовали в фотосессии в Венеции. Кара Делевинь ранее говорила, что определяет себя как пансексуалку, а потому для нее не имеет значения пол или гендер ее романтической привязанности.

У Кары было много романов с женщинами. Она встречалась с актрисой Мишель Родригес, певицей Энни Кларк, известной как St. Vincent, а также с Пэрис Джексон, дочкой поп-короля Майкла Джексона. Самыми долгими отношениями Кары был роман с актрисой Эшли Бенсон — они продлились более двух лет.

Модель рассказывала журналистам, что в подростковом возрасте она была бунтаркой. Но из-за того, что долго не могла осознать свою сексуальную ориентацию, чувствовала себя одиноко. Взросление давалось ей особенно сложно, так как из-за нетрадиционной ориентации она чувствовала себя не такой, как все.

Ранее Фокус писал о том, что Кару Делевинь заметили в нью-йоркском баре, целующейся со своей близкой подругой Сиеной Милер. Позже 40-летняя Сиена официально заявила, что встречается с актером Оли Грином, а с Карой у них только дружеские отношения.

Также Фокус рассказывал, что Кара Делевинь посетила гала-ужин в Венеции, где затмила всех стильным черным нарядом. Для выхода в свет знаменитость выбрала черный топ, оголив живот, и юбку макси на высокой талии с эффектными разрезами на бедрах. Образ Кары дополняли грубые ботинки на шнуровке, а также многослойные ожерельями с подвесками и браслетом из бисера.