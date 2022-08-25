Кара Делевінь презентувала яскраву помаду Dior

Знаменитість знялася в рекламному ролику модного дому.

29-річна модель Кара Делевінь знялася у стильному рекламному ролику французького модного дому Dior. На відео модель позує у суворому костюмі, що складається з приталеного жакета та штанів, демонструючи новий відтінок губної помади під номером вісім.

"Число 8 не є звичайним числом. Воно є культовою формою пісочного годинника з першої колекції Dior New Look, це був щасливий номер мосьє Діора, і це новий відтінок губної помади Dior Addict" — йдеться в публікації модного дому.

Як відомо, останнім часом таблоїди особливо цікавлять романтичні пригоди Кари. Нещодавно модель з'явилася на публіці зі своєю новою загадковою подругою. Разом вони брали участь у фотосесії у Венеції. Кара Делевінь раніше говорила, що визначає себе як пансексуалку, а тому для неї не має значення стать чи ґендер її романтичної прихильності.

У Кари було багато романів із жінками. Вона зустрічалася з акторкою Мішель Родрігес, співачкою Енні Кларк, відомою як St. Vincent, а також Періс Джексон, донькою попкороля Майкла Джексона. Найдовшими стосунками Кари був роман з акторкою Ешлі Бенсон — вони тривали понад два роки.

Модель розповідала журналістам, що у підлітковому віці вона була бунтаркою. Але через те, що довго не могла усвідомити свою сексуальну орієнтацію, почувалася самотньо. Дорослішання давалося їй особливо складно, тому що через нетрадиційну орієнтацію вона почувала себе не такою, як усі.

Раніше Фокус писав про те, що Кару Делевінь помітили в нью-йоркському барі під час поцілунку зі своєю подругою Сієною Мілер. Пізніше 40-річна Сієна офіційно заявила, що зустрічається з актором Олі Гріном, а з Карою маєють лише дружні стосунки.

Також Фокус розповідав, що Кара Делевінь відвідала гала-вечерю у Венеції, де затьмарила всіх стильним чорним вбранням. Для появи знаменитість вибрала чорний топ, оголивши живіт, і спідницю максі на високій талії з ефектними розрізами на стегнах. Образ Кари доповнювали грубі черевики на шнурівці, а також багатошарові намисто з підвісками та браслетом із бісеру.