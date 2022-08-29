Ким Кардашьян показала самый трендовый купальник августа 2022 (видео)

Знаменитость обратилась к футуристическим мотивам.

41-летняя американская теледива Ким Кардашьян продемонстрировала самый трендовый купальник августа 2022. Кадрамы в стильном аутфите знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с более чем 320 млн подписчиков.

Звезда соцсетей примеряла серебристый купальник с вырезом на животе, позволивший разглядеть подтянутый живот Кардашьян и ее нижнее декольте.

На ногах бизнесвумен был туфли на высоком каблуке. А в качестве аксессуара к пляжно-дискотечному луку 41-летняя Ким добавила футуристические очки Yeezy. Волосы знаменитости были распущены.

На ролике Ким Кардашьян опирается на капот белого автомобиля, а затем садится за руль машины. На заднем фоне видео играет песня американской певицы Beyoncé – Alien Superstar.

[ + – ] Ким Кардашьян

Американская звезда довольно лаконично подписала свой новый стильный образ — смайликом в виде неопознанного летательного объекта.

В комментариях, кроме тысяч комплиментов от подписчиков Ким, высказал свое мнение и голливудский стилист волос Крис Эпплтон.

"Вау! Этот момент блондинки", — подписал новое видео своей постоянной клиентки знаменитый парикмахер.

[ + – ] Ким Кардашьян перед Met Gala 2022 Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Напомним, Ким Кардашьян показала свой завтрак, позволяющий ей оставаться в форме.

Также Фокус писал о новых подробностях относительно личной жизни Ким Кардашьян. 41-летняя теледива после расставания с комиком Питом Дэвидсоном уже перешла на новый этап.