Кім Кардаш'ян показала найтрендовіший купальник серпня 2022 (відео)

Знаменитість звернулась до футуристичних мотивів.

41-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян продемонструвала найтрендовіший купальник серпення 2022. Кадрами у стильному аутфіті знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 320 млн підписників.

Зірка соцмереж приміряла сріблястий купальник з вирізом на животі, який дозволив роздивитись підтягнутий живіт Кардаш'ян та її нижнє декольте. На ногах бізнесвумен булу туфлі на високому каблуку. А як аксесуар до пляжно-дискотечного луку 41-річна Кім додала футуристичні окуляри Yeezy. Волосся знаменитості було розпущене.

На ролику Кім Кардаш'ян спирається на капот білого автомобілю, а згодом сідає за руль машини.

На задньому фоні відео грає пісня американської співачки Beyoncé’ – Alien Superstar.

[ + – ] Кім Кардаш'ян

Американська зірка доволі лаконічно підписала свій новий стильний образ — смайликом у вигляді непізнаного літального об'єкту.

У коментарях, крім тисяч компліментів від підписників Кім, висловив свою думку і голлівудський стиліст волосся Кріс Еплтон.

"Вау! Цей момент блондинки", — підписав нове відео своєї постійної клієнтки знаменитий перукар.

[ + – ] Кім Кардаш'ян перед Met Gala 2022 Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян показала свій сніданок, який дозволяє їй залишатися у формі.

Також Фокус писав про нові подробиці щодо особистого життя Кім Кардаш'ян. 41-річна теледіва після розтавання з коміком Пітом Девідсоном уже перейшла на новий етап.