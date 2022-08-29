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Стиль життя

Кім Кардаш'ян показала найтрендовіший купальник серпня 2022 (відео)

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Фото: kimkardashian | Кім Кардаш'ян

Знаменитість звернулась до футуристичних мотивів.

41-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян продемонструвала найтрендовіший купальник серпення 2022. Кадрами у стильному аутфіті знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 320 млн підписників.

Зірка соцмереж приміряла сріблястий купальник з вирізом на животі, який дозволив роздивитись підтягнутий живіт Кардаш'ян та її нижнє декольте. На ногах бізнесвумен булу туфлі на високому каблуку. А як аксесуар до пляжно-дискотечного луку 41-річна Кім додала футуристичні окуляри Yeezy. Волосся знаменитості було розпущене.

На ролику Кім Кардаш'ян спирається на капот білого автомобілю, а згодом сідає за руль машини.

На задньому фоні відео грає пісня американської співачки Beyoncé’ – Alien Superstar.

Кім Кардаш'ян

Американська зірка доволі лаконічно підписала свій новий стильний образ — смайликом у вигляді непізнаного літального об'єкту.

У коментарях, крім тисяч компліментів від підписників Кім, висловив свою думку і голлівудський стиліст волосся Кріс Еплтон.

"Вау! Цей момент блондинки", — підписав нове відео своєї постійної клієнтки знаменитий перукар.

Кім Кардаш'ян перед Met Gala 2022
Кім Кардаш'ян перед Met Gala 2022
Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян показала свій сніданок, який дозволяє їй залишатися у формі.

Також Фокус писав про нові подробиці щодо особистого життя Кім Кардаш'ян. 41-річна теледіва після розтавання з коміком Пітом Девідсоном уже перейшла на новий етап.