Кім Кардаш'ян показала свій сніданок, котрий допомагає їй залишатися у формі (фото)

Напередодні знаменитість скинула майже сім кілограмів.

41-річна американська теледіва Кім Кардаш'ян показала своїм підписникам в Instagram сніданок, котрий допомагає їй виглядати стрункою та підтягнутою.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як з'ясувалося, свій ранок Кім, котра прокидається приблизно о п'ятій годині, розпочинає з корисного сніданку — фруктового смузі-боулу з ягодами асаї, манго, бананом, ківі та полуницею. Не забуває модель і про чашку чорного чаю.

"Миска з ягодами асаї та гарячий чай завжди роблять мене щасливішою, незважаючи на те, який сьогодні день", — підписала сторі Кім.

[ + – ] Сніданок Кім Кардаш'ян

Наразі бізнесвумен активно займається спортом і дотримується режиму правильного харчування. А в травні 2022 за кілька тижнів до Met Gala теледіва скинула майже сім кілограмів, аби влізти в легендарну сукню Мерилін Монро. Щоправда, згодом у мережі вибухнув скандал щодо того, нібито модель зіпсувала вбрання своїми формами.

[ + – ] Ще один сніданок Кім Кардаш'ян

Зокрема знаменитість двічі на день надягала костюм-сауну, у якому займалася на біговій доріжці. Вона повністю виключила вуглеводи зі свого раціону та вживала лише овочі та білок.

Нагадаємо, для Кім Кардаш'ян, її мами та доньки вночі відкрили Лувр, по якому вони прогулялись та роздивлювались шедеври світового мистецтва.

Також Фокус писав про "золотий" пост Кім Кардаш'ян у сукні Balenciaga, який приніс модному дому майже мільйон доларів.