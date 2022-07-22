Ким Кардашьян показала свой завтрак, помогающий ей оставаться в форме (фото)

Накануне знаменитость сбросила около семи килограммов.

41-летняя американская теледива Ким Кардашьян показала своим подписчикам в Instagram завтрак, помогающий ей выглядеть стройной и подтянутой.

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Как оказалось, свое утро просыпающееся около пяти часов Ким начинает с полезного завтрака — фруктового смузи-боула с ягодами асаи, манго, бананом, киви и клубникой. Не забывает модель и о чашке черного гарячего чая.

"Миска с ягодами асаи и горячий чай всегда делают меня счастливее, невзирая на то, какой сегодня день", — подписала стори Ким.

[ + – ] Завтрак Ким Кардашьян

В настоящее время бизнесвумен активно занимается спортом и соблюдает режим правильного питания. А в мае 2022 за несколько недель до Met Gala теледива сбросила около семи килограммов, чтобы влезть в легендарное платье Мэрилин Монро. Правда, впоследствии в Сети разразился скандал относительно того, что модель испортила наряд своими формами.

[ + – ] Еще один завтрак Ким Кардашьян

В частности, знаменитость дважды в день надевала костюм-сауну, в котором занималась на беговой дорожке. Она полностью исключила углеводы из рациона и употребляла только овощи и белок.

Напомним, для Ким Кардашьян, ее мамы и дочери ночью открыли в Париже Лувр, по которому они прогулялись и рассматривали шедевры мирового искусства.

Также Фокус писал о "золотом" посте Ким Кардашьян в платье Balenciaga, который принес модному дому почти миллион долларов.