Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для ранней осени (фото)

Через несколько дней наступят первые осенние дни 2022, поэтому пора менять гардероб на более уютный и теплый.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для ранней осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь актера Стивена Болдуина посетила со своим мужем, канадским певцом Джастином Бибером церковную службу в Лос-Анджелесе. Для семейного выхода в свет модель выбрала приталенный светло-фисташковый топ и классические джинсы.

На ногах Хейли Бибер были черные кожаные лоферы. А в качестве аксессуаров к позднелетнему аутфиту знаменитость добавила винтажный ремень с золотой пряжкой, несколько кольц, серьги-кольца и черную сумочку-багет. Волосы звезды подиумов были распущены.

Тем временем, Джастин Бибер выбрал для выхода коричневое худи, такого же оттенка вельветовые брюки и шоколадно-черную бейсболку. Однако изюминкой лука музыканта стали яркие желтые тапочки со смайликами.

[ + – ] Образ Хейли Бибер

Хейли Бибер – одна из самых популярных и востребованных моделей современности. За ее стильными образами постоянно следят папарацци, а фанаты знаменитости пытаются повторить ее аутфиты.

[ + – ] Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Напомним, Хейли Бибер попала в скандал касательно своего косметического бренда. Бизнесвумен обвинили в плагиате названия, однако она уверенно выигрывает суд.

Также Фокус писал об идеальном купальнике для августа 2022, который продемонстрировала накануне Хейли Бибер.