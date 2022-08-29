Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ для ранньої осені (фото)

За кілька днів настануть перші осінні дні 2022, тому настав час змінювати гардероб на більш затишний та теплий.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ для ранньої осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Донька актора Стівена Болдвіна відвідала зі своїм чоловіком, канадським співаком Джастіном Бібером церковну службу у Лос-Анджелесі. Для сімейного виходу у світ модель обрала приталений світло-фісташковий топ та класичні широкі джинси.

На ногах Гейлі Бібер були чорні шкіряні лофери. А як аксесуари до пізньолітнього аутфіту знаменитість додала вінтажний ремінь із золотою пряжкою, кілька каблучок, сережки-кільця та чорну сумку-багет. Волосся зірки подіумів було розпущене.

Тим часом Джастін Бібер обрав для виходу коричневе худі, такого ж відтінку вельветові штани та шоколадно-чорну бейсболку. Проте родзинкою луку музиканта стали яскраві жовті капці зі смайликами.

[ + – ] Образ Гейлі Бібер

Гейлі Бібер — одна з найпопулярніших та найзатребуваніших моделей сучасності. За її стильними образами постійно слідкують папараці, а фанати знаменитості намагаються повторити її аутфіти.

[ + – ] Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер потрапила у скандал навколо свого новоствореного косметичного бренду. Бізнесвумен звинуватили у плагіаті назви, проте вона впевнено виграє суд.

Також Фокус писав про ідеальний купальник для серпня 2022, який продемонструвала напередодні Гейлі Бібер.