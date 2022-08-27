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Стиль жизни

Королевский гардероб. Какие пальто выбирает Кейт Миддлтон

Alexander McQueen, стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд, Catherine Walker
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон в синем пальто от Catherine Walker

Осень близко, а значит пора обновить гардероб и лучше вдохновляться лучшими. Кейт Миддлтон уже давно стала иконой стиля и носит пальто с шиком

У герцогини Кембриджской в гардеробе кроме элегантных вечерних нарядов и платьев, которые она надевает чаще брючных костюмов, полно пальто и плащей.

Обусловлено это переменчивой английской погодой и обязанностями Кейт Миддлтон, как члена королевской семьи.

Ей подолгу приходится бывать на улице, долго стоять на парадах и проводить многочисленные встречи. Она всегда выглядит безупречно, и помогают ей в этом осенью и зимой элегантные пальто.

Emilia Wickstead, стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Голубое платье-пальто от Emilia Wickstead
Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма верна своему стилю и, как истинная патриотка, предпочитает представлять Англию, надевая одежду местных дизайнеров. Среди ее любимых брендов — Alexander McQueen.

Черное пальто-сюртук с эполетами Alexander McQueen и черная шляпка Philip Treacy — во время Дня поминовения павших, 8 ноября 2020 года

А еще она обожает платья-пальто от Emilia Wickstead. Зеленое она надевала несколько раз, дополняя шляпками и новыми аксессуарами, создавая элегантные образы. Еще одно зеленое клетчатое пальто от Miu Miu Кейт Миддлтон надевала даже во время беременности. Это, к слову, весьма дорогая вещь. Стоимость пальто — более двух тысяч фунтов.

стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images

Любит она и недорогие бренды. Например в пальто марки Hobbs она надевала в 2012 году на День Святого Патрика. И пальто, конечно, было распродано за считанные часы, ведь его стоимость была не более 100 фунтов. А вот платье-пальто в шотландскую клетку — тартан, — Кейт надевает часто, демонстрируя патриотизм.

стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

За любовь к недорогим вещам Кейт Миддлтон даже прозвали "принцессой масс-маркета", но бренды ей только благодарны. Лучшего пиара невозможно себе представить. Ведь чтобы не надела на себя герцогиня – это сразу становится предметом вожделения модниц по всему миру.

стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Красное пальто от Catherine Walker с бархатным воротничком и манжетами
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Еще одно красное пальто Catherine Walker, которое так нравится Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

И оказывается, что каждая может себе позволить приобрести вещицу, "как у Кейт" и немного приобщиться к ее безупречному стилю. Также это приближает саму герцогиню к ее неаристократичным и не таким состоятельным поклонникам, что немаловажно в наше время, когда монархия чаще всего играет декоративную роль и существует скорей, как туристическая приманка и символ, не выполняя никаких влияющих на судьбу страны функций.

стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Серое пальто в стиле милитари с меховой отделкой на манжетах и воротнике от Catherine Walker
Фото: Getty Images

Если посмотреть на стиль Кейт Миддлтон, то становится ясно, что она прекрасно выглядит, как в дорогих дизайнерских нарядах, так и в тех, что свободно висят в магазинах по всему миру. Но она соблюдает несколько правил. Выбирая пальто, Кейт Миддлтон предпочитает классические модели: двубортные, или однобортные на пуговицах, не ограничивается спокойными нейтральными цветами, любит зеленый цвет, который приятно оживляет гардероб мрачной зимой и пасмурной осенью. Она оживляет модный образ, дополняя его оригинальными аксессуарами: брошками, шляпками, шарфами, удобной и красивой обувью.

стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: Getty Images
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд
стиль кейт миддлтон, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, пальто кейт миддлтон, модный тренд

Эти простые правила подойдут любой моднице, а рассмотрев фотографии герцогини Кембриджской, можно подобрать что-нибудь и для себя. Благо, фасоны пальто не слишком меняются с годами: классика всегда в моде.

Впрочем, не одна Кейт любит популярные марки вроде Zara, Massimo Dutti, Marks&Spencer и Gap.

Королева Испании Летиция тоже предпочитает марку Zara. Она носит платья от этого демократичного бренда даже на официальных приемах и всегда выглядит прекрасно.