Королевский гардероб. Какие пальто выбирает Кейт Миддлтон

Осень близко, а значит пора обновить гардероб и лучше вдохновляться лучшими. Кейт Миддлтон уже давно стала иконой стиля и носит пальто с шиком

У герцогини Кембриджской в гардеробе кроме элегантных вечерних нарядов и платьев, которые она надевает чаще брючных костюмов, полно пальто и плащей.

Обусловлено это переменчивой английской погодой и обязанностями Кейт Миддлтон, как члена королевской семьи.

Ей подолгу приходится бывать на улице, долго стоять на парадах и проводить многочисленные встречи. Она всегда выглядит безупречно, и помогают ей в этом осенью и зимой элегантные пальто.

[ + – ] Голубое платье-пальто от Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма верна своему стилю и, как истинная патриотка, предпочитает представлять Англию, надевая одежду местных дизайнеров. Среди ее любимых брендов — Alexander McQueen.

[ + – ] Черное пальто-сюртук с эполетами Alexander McQueen и черная шляпка Philip Treacy — во время Дня поминовения павших, 8 ноября 2020 года

А еще она обожает платья-пальто от Emilia Wickstead. Зеленое она надевала несколько раз, дополняя шляпками и новыми аксессуарами, создавая элегантные образы. Еще одно зеленое клетчатое пальто от Miu Miu Кейт Миддлтон надевала даже во время беременности. Это, к слову, весьма дорогая вещь. Стоимость пальто — более двух тысяч фунтов.

Фото: Getty Images

Любит она и недорогие бренды. Например в пальто марки Hobbs она надевала в 2012 году на День Святого Патрика. И пальто, конечно, было распродано за считанные часы, ведь его стоимость была не более 100 фунтов. А вот платье-пальто в шотландскую клетку — тартан, — Кейт надевает часто, демонстрируя патриотизм.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

За любовь к недорогим вещам Кейт Миддлтон даже прозвали "принцессой масс-маркета", но бренды ей только благодарны. Лучшего пиара невозможно себе представить. Ведь чтобы не надела на себя герцогиня – это сразу становится предметом вожделения модниц по всему миру.

[ + – ] Красное пальто от Catherine Walker с бархатным воротничком и манжетами Фото: Getty Images

[ + – ] Еще одно красное пальто Catherine Walker, которое так нравится Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

И оказывается, что каждая может себе позволить приобрести вещицу, "как у Кейт" и немного приобщиться к ее безупречному стилю. Также это приближает саму герцогиню к ее неаристократичным и не таким состоятельным поклонникам, что немаловажно в наше время, когда монархия чаще всего играет декоративную роль и существует скорей, как туристическая приманка и символ, не выполняя никаких влияющих на судьбу страны функций.

[ + – ] Серое пальто в стиле милитари с меховой отделкой на манжетах и воротнике от Catherine Walker Фото: Getty Images

Если посмотреть на стиль Кейт Миддлтон, то становится ясно, что она прекрасно выглядит, как в дорогих дизайнерских нарядах, так и в тех, что свободно висят в магазинах по всему миру. Но она соблюдает несколько правил. Выбирая пальто, Кейт Миддлтон предпочитает классические модели: двубортные, или однобортные на пуговицах, не ограничивается спокойными нейтральными цветами, любит зеленый цвет, который приятно оживляет гардероб мрачной зимой и пасмурной осенью. Она оживляет модный образ, дополняя его оригинальными аксессуарами: брошками, шляпками, шарфами, удобной и красивой обувью.

Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Эти простые правила подойдут любой моднице, а рассмотрев фотографии герцогини Кембриджской, можно подобрать что-нибудь и для себя. Благо, фасоны пальто не слишком меняются с годами: классика всегда в моде.

Впрочем, не одна Кейт любит популярные марки вроде Zara, Massimo Dutti, Marks&Spencer и Gap.

Королева Испании Летиция тоже предпочитает марку Zara. Она носит платья от этого демократичного бренда даже на официальных приемах и всегда выглядит прекрасно.