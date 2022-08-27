Королівський гардероб. Які пальта вибирає Кейт Міддлтон

Осінь близько, а значить, настав час оновити гардероб, і краще надихатися найкращими. Кейт Міддлтон уже давно стала іконою стилю та носить пальто із шиком.

У герцогині Кембриджської в гардеробі, крім елегантного вечірнього вбрання та суконь, які вона одягає частіше за штанні костюми, повно пальт і плащів.

Зумовлено це мінливою англійською погодою та обов'язками Кейт Міддлтон як члена королівської родини.

Їй довго доводиться бувати на вулиці, довго стояти на парадах і проводити численні зустрічі. Вона завжди має бездоганний вигляд, і допомагають їй цієї осені та зими елегантні пальта.

[ + – ] Блакитна сукня-пальто від Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма вірна своєму стилю і як справжня патріотка вважає за краще представляти Англію, одягаючи одяг місцевих дизайнерів. Серед її улюблених брендів — Alexander McQueen.

[ + – ] Чорне пальто-сюртук із еполетами Alexander McQueen і чорний капелюшок Philip Treacy — під час Дня поминання полеглих, 8 листопада 2020 року

А ще вона обожнює сукні-пальта від Emilia Wickstead. Зелене вона одягала кілька разів, доповнюючи капелюшками та новими аксесуарами, створюючи елегантні образи. Ще одне зелене картате пальто від Miu Miu Кейт Міддлтон одягала навіть під час вагітності. Це, до речі, дуже дорога річ. Вартість пальта — понад дві тисячі фунтів.

Фото: Getty Images

Любить вона недорогі бренди. Наприклад, у пальто марки Hobbs вона одягалася у 2012 році на День Святого Патрика. І ці пальта, звичайно, розпродали за лічені години, адже їхня вартість була не більш як 100 фунтів. А от сукню-пальто в шотландську клітку — тартан — часто Кейт одягає, демонструючи патріотизм.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

За любов до недорогих речей Кейт Міддлтон навіть прозвали "принцесою масмаркету", але бренди їй лише вдячні. Кращого піару неможливо собі уявити. Адже що б не одягла на себе герцогиня, це одразу стає предметом бажання модниць по всьому світу.

[ + – ] Червоне пальто від Catherine Walker із оксамитовим комірцем і манжетами Фото: Getty Images

[ + – ] Ще одне червоне пальто Catherine Walker, яке так подобається Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

І виявляється, що кожна може собі дозволити придбати дрібничку, "як у Кейт", і трохи долучитися до її бездоганного стилю. Також це наближає саму герцогиню до її неаристократичних і не таких заможних шанувальників, що важливо в наш час, коли монархія найчастіше відіграє декоративну роль та існує швидше як туристична принада й символ, не виконуючи жодних функцій, що впливають на долю країни.

[ + – ] Сіре пальто в стилі мілітарі з хутряним оздобленням на манжетах і комірі від Catherine Walker Фото: Getty Images

Якщо подивитися на стиль Кейт Міддлтон, то стає ясно, що вона має чудовий вигляд як у дорогих дизайнерських вбраннях, так і в тих, що вільно висять у магазинах по всьому світу. Але вона дотримується кількох правил. Вибираючи пальто, Кейт Міддлтон віддає перевагу класичним моделям: двобортні або однобортні на ґудзиках, не обмежується спокійними нейтральними кольорами, любить зелений, який приємно оживляє гардероб похмурою зимою та осінню. Вона пожвавлює модний образ, доповнюючи його оригінальними аксесуарами: брошками, капелюшками, шарфами, зручним і красивим взуттям.

Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Ці прості правила підійдуть будь-якій модниці, а розглянувши фотографії герцогині Кембриджської, можна підібрати щось для себе. Добре, що фасони пальта не надто змінюються з роками: класика завжди в моді.

Утім, не одна Кейт любить популярні марки на кшталт Zara, Massimo Dutti, Marks&Spencer і Gap.

Королева Іспанії Летиція теж віддає перевагу марці Zara. Вона носить сукні від цього демократичного бренду навіть на офіційних прийомах і завжди має чудовий вигляд.