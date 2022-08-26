Сильвестр Сталлоне впервые появился на публике после сообщения о разводе с женой

На премьере фильма со своим участием Слай появился в гордом одиночестве. Ни жены, ни дочерей рядом с ним не было.

76-летний американский актер Сильвестр Сталлоне, новость о разводе которого с женой Дженнифер Флавин после 25 лет брака, ошеломила его поклонников. впервые после этого сообщения появился на публике. Он посетил премьеру фильма "Самаритянин" в Нью-Йорке, позируя на ковровой дородке в гордом одиночестве и с печлаьным выражением лица.

В кинотеатре AMC Empire 25 в Нью-Йорке он был в темно-синем костюме поверх черной рубашки навыпуск и темных классических туфлях.

Актер пообщался с фанатами и попозировал многочисленным фотографам, после чего отправился в зал.

В фильме "Самаритянин" Сталлоне сыграл стареющего супергероя, который 25 лет считался умершим. Он работал мусорщиком и вел обычную жизнь, пока его случайно не раскрыл обычный подросток.

Накануне стало известно о том, что браку Слая и его жены пришел конец. Дженнифер обвинила супруга в махинациях с деньгами из семейного бюджета и подала на развод в окружной суд Палм-Бич. В документах 54-летняя Флавин просит оставить ей и дочерям дом во Флориде и большую долю семейных активов.

Для Сталлоне брак с Дженнифер, которая младше его на 22 года, стал третьим. В Голливуде их союз считался одним из самых крепких. За эти годы у них родились три дочери: Систин, Скарлетт и София.

Флавин уже прокомментировала развод, заявив, что ей очень печально из-за случившегося.

"Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим мужем Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более чем 30-летними отношениями. Я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о конфиденциальности для нашей семьи, пока мы дружно движемся вперед", – сказала она.