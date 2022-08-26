Сильвестр Сталлоне вперше з'явився на публіці після повідомлення про розлучення з дружиною

На прем'єрі фільму зі своєю участю Слай з'явився на самоті. Ні дружини, ні дочок поряд із ним не було.

76-річний американський актор Сильвестр Сталлоне, новина про розлучення якого з дружиною Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу приголомшила його шанувальників, уперше після цього повідомлення з'явився на публіці. Він відвідав прем'єру фільму "Самаритянин" у Нью-Йорку, позуючи на килимовій доріжці в гордій самоті та із сумним виразом обличчя.

У кінотеатрі AMC Empire 25 у Нью-Йорку він був у темно-синьому костюмі поверх чорної сорочки навипуск і в темних класичних туфлях.

Актор поспілкувався з фанатами та попозував численним фотографам, після чого вирушив у залу.

У фільмі "Самаритянин" Сталлоне зіграв супергероя, що старіє, який 25 років вважався померлим. Він працював сміттярем і вів звичайне життя, поки його випадково не розкрив звичайний підліток.

Напередодні стало відомо про те, що шлюбу Слая та його дружини настав кінець. Дженніфер звинуватила чоловіка в махінаціях із грошима із сімейного бюджету й подала на розлучення в окружний суд Палм-Біч. У документах 54-річна Флавін просить залишити їй і дочкам будинок у Флориді й велику частку сімейних активів.

Для Сталлоне шлюб із Дженніфер, яка молодша за нього на 22 роки, став третім. У Голлівуді їхній союз вважався одним із найміцніших. За ці роки в них народилися три дочки: Сістін, Скарлет і Софія.

Флавін уже прокоментувала розлучення, заявивши, що їй дуже сумно через те, що сталося.

"Мені сумно повідомляти, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне. Хоча ми більше не одружені, я завжди дорожитиму нашими більш ніж 30-річними стосунками. Я знаю, що ми обидвоє віддані нашим прекрасним дочкам. Я прошу про конфіденційність для нашої сім'ї, доки ми дружно рухаємося вперед", — сказала вона.