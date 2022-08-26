Супермодель Белла Хадид снялась в клипе Offset в бикини со стразами (видео)

Все герои видео с ног до головы одеты в Balenciaga.

Американский рэпер Offset выпустили новый сингл "Code" с участием Moneybagg Yo на лейбле Motown Records, а в клипе на песню, снятом Клэр Арнольд снялась супермодель Белла Хадид.

Offset и Moneybagg Yo устроили рэп-бпттл, а Белла в бикини, отделанном стразами, ботильонах на шпильке, высоких перчатках, с кольцами, боаслетом и толстой цепью на шее демонстрирует точеную фигуру, сооблазнительно выгибаясь и шагая а кадре.

На всех троих героях видео – вещи от Balenciaga. Тут и яркая неоновая шуба с инициалами на Хадид, и кожанные и спортивные костюмы на рэперах.

Code – следующий сингл Offset после представленной на прошлой неделе композиции "5 4 3 2 1". Песня стала первым сольным материалом рэпера за три года. Оба трека войдут в новый альбом артиста. Его последняя пластинка Father of 4 вышла в 2019 году.

Недавно Offset подал иск против своего давнего звукозаписывающего лейбла Quality Control Music, обвинив его в попытке заявить права на его сольную карьеру, несмотря на то, что рэпер якобы заплатил "миллионы" за права на его собственную музыку. Offset в основном выпускал музыку на Quality Control, звукозаписывающем лейбле из Атланты, на который он и его коллеги из Migos Quavo и Takeoff подписали контракт в августе 2013 года, выведя трио на мировую арену со своим дебютным альбомом Yung Rich Nation в 2015 году.

Напомним, недавно Белла Хадид призналась, что потеряла друзей и многомилионные контракты из-за своей политической позиции.