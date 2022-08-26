Супермодель Белла Хадід знялася в кліпі Offset у бікіні зі стразами (відео)

Усі герої відео з ніг до голови одягнені в Balenciaga.

Американський репер Offset випустили новий сингл Code за участю Moneybagg Yo на лейблі Motown Records, а в кліпі на пісню, знятому Клер Арнольд, знялася супермодель Белла Хадід.

Offset і Moneybagg Yo влаштували реп-баттл, а Белла в бікіні, оздобленому стразами, ботильйонах на шпильці, високих рукавичках, із кільцями, боаслетом і товстим ланцюгом на шиї демонструє витончену фігуру, привабливо вигинаючись і крокуючи в кадрі.

На всіх трьох героях відео — речі від Balenciaga. Тут і яскрава неонова шуба з ініціалами на Хадід, і шкіряні та спортивні костюми на реперах.

Code — наступний сингл Offset після представленої минулого тижня композиції "5 4 3 2 1". Пісня стала першим сольним матеріалом репера за три роки. Обидва треки увійдуть у новий альбом артиста. Його остання платівка Father of 4 вийшла у 2019 році.

Нещодавно Offset подав позов проти свого давнього звукозаписного лейблу Quality Control Music, звинувативши його в спробі заявити права на його сольну кар'єру, незважаючи на те, що репер нібито заплатив "мільйони" за права на власну музику. Offset в основному випускав музику на Quality Control, звукозаписному лейблі з Атланти, на який він і його колеги з Migos Quavo та Takeoff підписали контракт у серпні 2013 року, вивівши тріо на світову арену зі своїм дебютним альбомом Yung Rich Nation у 2015 році.

Нагадаємо, нещодавно Белла Хадід зізналася, що втратила друзів і багатомільйонні контракти через свою політичну позицію.