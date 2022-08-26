Голливудское кино в РФ заменят хиты из Китая и Индии

Правда эксперты сомневаются, что азиатское киноискусство будет собирать полные залы

Вместо европейского и американского кино в российском прокате будут показывать фильмы из Китая, Индии, Южной Кореи, Турции и других восточных стран. После начала воны в Украине и санкций – голливудские фильмы теперь в РФ официально показывать не будут. Об этом пишет Teleprogramma.

Сообщила о неравноценной замене гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно", — сообщила Мокрицкая, припомнив хиты последних лет: фильм "Паразиты" из Южной Кореи и индийский "RRR: Рядом ревет революция", рассказывающий о борьбе против британского владычества в 1920-х.

А кинокритик Егор Беликов уверен, что замена зрителей в кинотеатры не вернет.

"В Китае уже есть настоящие дорогие блокбастеры, которые могут собрать кассу у себя, но проблема в том, что российский зритель при всем желании не сможет понять эти фильмы. В них слишком много азиатской специфики. Получается, что сетку показов в кинотеатрах забить этими фильмами получится, но получится ли забить залы зрителями? Мне кажется, что нет", — заявил он.

Он побаивается, что без должных стандартов кинотеатры могут снова стать мебельными салонами, как это бы в 90-е годы в прошлом.

"Если кинотеатры будут стоять пустыми, то они постепенно опять превратятся в мебельные салоны, либо фильмы как-нибудь вернутся и залы будут полны, как раньше. Мне кажется, что других вариантов нет", — резюмировал Беликов.

Напомним, американские киногиганты Sony и Warner Bros. и Walt Disney заявили о том, что не будут поставлять новинки кино в РФ.

Объединенная российская сеть "Формула Кино" и "Синема Парк" планировали запустить так называемый "кинопродукт". Так должны были обозначать сеансы, во время которых зрители смогли бы посмотреть российский фильм, дополненный "зарубежными видеоматериалами" — то есть голливудским фильмом. Но от этой практики, в итоге, решили отказаться.