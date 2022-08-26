Голлівудське кіно у РФ замінять хіти з Китаю та Індії

Щоправда, експерти сумніваються, що азіатське кіномистецтво збиратиме повні зали.

Замість європейського та американського кіно в російському прокаті показуватимуть фільми з Китаю, Індії, Південної Кореї, Туреччини та інших східних країн. Після початку вони в Україні та санкцій — голлівудські фільми тепер у РФ офіційно не показуватимуть. Про це пише Teleprogramma.

Повідомила про нерівноцінну заміну гендиректорка "Москіно" Наталія Мокрицька.

"Звичайно, різницю менталітетів ніхто не скасовував, і відтінок деякої кіноекзотики буде присутній, але працювати в цьому напрямі треба обов'язково", — повідомила Мокрицька, згадавши хіти останніх років: фільм "Паразити" з Південної Кореї та індійський "RRR: Поруч реве революція", який розповідає про боротьбу проти британського панування у 1920-х.

А кінокритик Єгор Бєліков упевнений, що заміна глядачів у кінотеатри не поверне.

"У Китаї вже є справжні дорогі блокбастери, які можуть зібрати касу в себе, але проблема в тому, що російський глядач з усім бажанням не зможе зрозуміти ці фільми. У них занадто багато азіатської специфіки. Виходить, що сітку показів у кінотеатрах забити цими фільмами вийде, але чи вийде забити зали глядачами? Мені здається, що ні", — заявив він.

Він побоюється, що без належних стандартів кінотеатри можуть знову стати меблевими салонами, як це було б у 90-ті роки минулого.

"Якщо кінотеатри стоятимуть порожніми, то вони поступово знову перетворяться на меблеві салони, або фільми якось повернуться і зали будуть сповнені, як раніше. Мені здається, що інших варіантів немає", — резюмував Бєліков.

Нагадаємо, американські кіногіганти Sony та Warner Bros. та Walt Disney заявили про те, що не поставлятимуть новинки кіно до РФ.

Об'єднана російська мережа "Формула Кіно" та "Сінема Парк" планували запустити так званий "кінопродукт". Так мали позначати сеанси, під час яких глядачі змогли б переглянути російський фільм, доповнений "закордонними відеоматеріалами", тобто голлівудським фільмом. Але від цієї практики вирішили відмовитися.