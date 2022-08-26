Бывшая Илона Маска выставила на аукцион его архивные снимки
Дженнифер Гвинн хочет собрать деньги на учебы пасынка в колледже
Архивные снимки Илона Маска, которые ранее никто не видел, выставила на аукцион бывшая девушка миллиардера. Об этом пишет NDTV.
Приобрести уникальные снимки молодого и еще не столь богатого Илона Маска можно на аукционе RR Auctions.
Всего на торги выставлено восемнадцать фотографий Маска. Минимальная ставка за каждое фото — 100 долларов.
Дженнифер Гвинн, которая и выставила снимки на аукцион, сказала, что они сделаны в 1994 году, когда она сама и Илон Маск учились в Пенсильванском университете.
Гвинн продает фотографии с аукциона, чтобы собрать средства на образование своего пасынка. По ее словам, отношения продлились год.
Дженнифер Гвинн, которой сейчас 48 лет, рассказала, что с Маском она встречалась целый год, сейчас с семьей она живет в Южной Каролине, США.
На фотографиях, которые она выставила на аукцион, видно, как Маск развлекается в университетском городке, проводит время в комнате с друзьями и работает за компьютером.
Гвинн также сообщила некоторые подробности о романе с будущим покорителем космоса. Их отношения были "сладкими, но не слишком нежными".
Роман закончился, когда Маск переехал в Пало-Альто в 1995 году и начал встречаться со своей первой женой Джастин Уилсон.
"Мы познакомились осенью 1994 года. Я была младше его. Мы жили в одном общежитии и работали вместе. Сначала меня привлек его застенчивый характер", — рассказала Гвинн.
"Он был очень сосредоточен на учебе. В то время он всегда говорил об электромобилях. Он определенно имел цель и рассматривал университет как ступень к этой цели", — описала характер молодого Маска его бывшая девушка.
Также Дженнифер Гвинн продает поздравительную открытку от Маска, цена на которую стартует с 1331 доллара.
Открытку Маск подписал лично: "С Днем Рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу) С любовью, Илон".
Напомним, после развода Маск встречался со многими женщинами. В том числе певицей Граймс и актрисой Эмбер Херд. А теперь выяснилось, что его сотрудница тайно родила от него близнецов.
А вот слухи о том, что у него была интрижка с женой соучредителя компании Google Сергея Брина, Илон Маск отрицает.