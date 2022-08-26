Бывшая Илона Маска выставила на аукцион его архивные снимки

Дженнифер Гвинн хочет собрать деньги на учебы пасынка в колледже

Архивные снимки Илона Маска, которые ранее никто не видел, выставила на аукцион бывшая девушка миллиардера. Об этом пишет NDTV.

Приобрести уникальные снимки молодого и еще не столь богатого Илона Маска можно на аукционе RR Auctions.

Всего на торги выставлено восемнадцать фотографий Маска. Минимальная ставка за каждое фото — 100 долларов.

[ + – ] Илон Маск и Дженнифер Гвинн в 1995 году Фото: RR Auctions

Дженнифер Гвинн, которая и выставила снимки на аукцион, сказала, что они сделаны в 1994 году, когда она сама и Илон Маск учились в Пенсильванском университете.

Гвинн продает фотографии с аукциона, чтобы собрать средства на образование своего пасынка. По ее словам, отношения продлились год.

Дженнифер Гвинн, которой сейчас 48 лет, рассказала, что с Маском она встречалась целый год, сейчас с семьей она живет в Южной Каролине, США.

На фотографиях, которые она выставила на аукцион, видно, как Маск развлекается в университетском городке, проводит время в комнате с друзьями и работает за компьютером.

[ + – ] Фото молодого Илона Маска можно купить на аукционе

Гвинн также сообщила некоторые подробности о романе с будущим покорителем космоса. Их отношения были "сладкими, но не слишком нежными".

Роман закончился, когда Маск переехал в Пало-Альто в 1995 году и начал встречаться со своей первой женой Джастин Уилсон.

"Мы познакомились осенью 1994 года. Я была младше его. Мы жили в одном общежитии и работали вместе. Сначала меня привлек его застенчивый характер", — рассказала Гвинн.

"Он был очень сосредоточен на учебе. В то время он всегда говорил об электромобилях. Он определенно имел цель и рассматривал университет как ступень к этой цели", — описала характер молодого Маска его бывшая девушка.

Также Дженнифер Гвинн продает поздравительную открытку от Маска, цена на которую стартует с 1331 доллара.

Открытку Маск подписал лично: "С Днем Рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу) С любовью, Илон".

Напомним, после развода Маск встречался со многими женщинами. В том числе певицей Граймс и актрисой Эмбер Херд. А теперь выяснилось, что его сотрудница тайно родила от него близнецов.

А вот слухи о том, что у него была интрижка с женой соучредителя компании Google Сергея Брина, Илон Маск отрицает.